Por que o Titan chamou atenção?

O Titanic naufragou em 1912, matando 1.517 pessoas. Na semana passada, a contagem de mortes ligada ao trágico navio incluiu mais cinco. Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shazada Dawood e seu filho Suleman pagaram cerca de R$ 1,2 milhão cada para tentar ver os restos do Titanic. Junto a eles estava o CEO da OceanGate Expeditions, organizadora da empreitada, Stockton Rush. O minissubmarino em que estavam implodiu no fundo do mar.

Alguns formadores de opinião ao redor do globo condenaram a importância que as pessoas e a mídia estavam dando ao caso. Segundo eles, não recebera a mesma cobertura o naufrágio de um barco que transportava refugiados da Líbia para a Itália na semana anterior. Mais de 80 pessoas morreram, mais de 500 estão desaparecidas e pouco mais de 100 foram salvas: egípcios, sírios, paquistaneses, afegãs e palestinos. Comparando os números de vidas perdidas, uma tragédia foi maior do que a outra. Quem apontou o desbalanço na cobertura da mídia concluiu com um argumento moral: "parece que a vida de cinco vale mais do que a de muitos".

Seria a humanidade tão insensível por aparentemente valorizar mais a vida dos milionários em um "passeio" do que a de centenas de pessoas pobres em busca melhores condições?

Acho que não se tratam de valores morais e sim de como nosso cérebro funciona. Ele sempre busca simplificar nossa vida e isto é feito através de alguns atalhos mentais, chamados de heurísticas. Uma das principais é a da "disponibilidade". Tudo aquilo que é mais recente ou marcante na memória é avaliado como mais provável de acontecer novamente. Por exemplo, notícias de um acidente aéreo fazem muitos terem medo de viajar de avião, mesmo que a chance de um acidente no seu voo não tenha se alterado.

Infelizmente este não é o primeiro barco com refugiados que afunda. Temos na memória recente lembranças de notícias sobre tragédias semelhantes (noticiadas pela mídia). Trata-se de "mais uma", e nosso cérebro vai provavelmente se focar em continuar resolvendo os problemas cotidianos. Por outro lado, um submarino em busca dos restos de um navio famoso é algo bem mais insólito e capta a atenção de nosso sobrecarregado cérebro. Buscamos mais informações para entender o que aconteceu e, em um mundo de hiperlinks e contagem de visualizações, isto estimula mais destaque na mídia sobre o assunto. A "disponibilidade" no mundo contemporâneo se autoalimenta até atingir a exaustão.

Outra heurística mental é a da "representatividade", que nos faz categorizar eventos pela semelhança entre seus elementos salientes. Neste caso, foram dois acidentes no oceano, ambos disponíveis na memória pelo pequeno intervalo entre eles. Relacioná-los é praticamente inevitável e alguns rapidamente trataram de "ranqueá-los" em uma escala de importância. Talvez com boas intenções, talvez pelo prazer de se colocar como moralmente superior à "maioria", mas cometendo uma falácia de argumentação ao comparar dois eventos não relacionados.

Poderia se comparar a tragédia dos refugiados com outras situações causadas pela pobreza ou pela opressão. As Nações Unidas estimaram que 5 milhões de crianças morreram antes de seu quinto aniversário e outros 2,1 milhões de crianças e jovens perderam suas vidas até os 24 anos em 2021. Aqui seria mais razoável gritar por "justiça", apontando as desigualdades no acesso a tratamento médico ou na exposição a situações de violência de acordo com a região geográfica de nascimento.

Penso que devemos tentar superar nossa tendência de nos acostumar até com as tragédias, quaisquer que sejam. Sempre podemos buscar evita-las ou, pelo menos, tirar aprendizados para não as repetir no futuro. Já compará-las costuma ser perda de tempo.

*Luís Antônio Dib é cientista comportamental e coordenador do Mestrado em Administração de Empresas e Gestão (EMBA)/Instituto Coppead de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)