Por uma nova visão sobre moradia

Carlos Almeida Filho. Foto: Divulgação

Moradia é um direito fundamental essencial, pois se constitui num dos pilares mais básicos da dignidade do ser humano, dado que o sinônimo mais dramático da miséria é a Rua, o nada, a ausência de um teto a conferir abrigo, ou mesmo um mínimo canto para se chamar de seu.

Num mundo menos distópico que a nossa própria realidade atual, a discussão sobre a necessidade de algo tão básico seria tão pueril quanto desprovida de sentido: para quê se discutir a relevância de moradia se efetivamente não se pode conceber o ser humano moderno sem que este mesmo esteja atrelado à alguma? Sem que este mesmo não se veja dissociado de um direito tão íntimo como a própria personalidade em si?

Mas o mundo e, em especial, nosso Brasil apresentam faces tão díspares das condições humanas que o próprio conceito de Desigualdade parece algo tão naturalmente comum, que o senso geral não consegue se indignar com a persistência de desvalidos para todo lado: seguimos simplesmente em frente, ano após ano, sem dar muita importância a que não teve a mesma Sorte que a nossa.

Contudo, somente um espírito insensível não consegue se condoer com o sofrimento que nos chega aos olhos, seja diretamente, ou pelos noticiários, documentários, filmes, etc., pois a Exclusão tem sido a força motriz de ocupações irregulares urbanas, das vítimas em deslizamentos, dos reféns em comunidades abandonadas pelo Estado, da população de rua, dentre tantos outros exemplos.

Daí, de uma forma ou de outra, a Política toma conhecimento de uma pauta que exige atenção, seja, talvez, pelas altruísticas razões que a ela são exigidas, ou seja, mesmo, pelo cíclico fim egoístico-eleitoral que faz mover as pás da máquina pública: o voto. Teleologicamente, isso não tem a menor importância, pois se uma Política Pública se constrói sobre uma Necessidade, então se atingiu a finalidade adequada, independentemente do motivo estimulador dos diversos atores envolvidos.

Todavia, a discussão de políticas públicas de base têm encontrado grande resistência no ambiente político brasileiro, veja-se, por exemplo, a eterna discussão sobre a Reforma Tributária. E, quando se está falar de Moradia, encontra-se dificuldades ainda maiores, pois o senso comum sobre o tema é de que Moradia se resume à construção de casas e toda a Política se resume à busca de mais e mais verbas, para a construção de mais e mais casas, apartamentos ou residenciais, todos para serem entregues na sazonalidade dos períodos eleitorais. Se tal vai implicar em melhoria de indicadores sociais, contribuição ao desenvolvimento econômico, redução a médio ou longo prazo de condições de desigualdade ou exclusão, tanto faz, pois a lógica da atual política de "moradia" não está atrelada à preocupação social em si, mas sim à utilização do drama social para dele se fazer política como subterfúgio. E o resultado está aí, na grande maioria dos residenciais e programas habitacionais entregues pelo Poder Público Brasil afora, pois àqueles que se destinariam tais políticas, continuam em condição de exclusão, e, aos beneficiários, cria-se uma condição, tal qual "armadilha da pobreza" onde a concessão do "presente" é tão onerosa que não se permite o seu fruir sem que se provem prejuízos concretos: custos aumentados de transporte, dadas as construções serem realizadas sempre nas periferias; dificuldades no pagamento de contas de consumo, das parcelas dos mútuos, dos custos de condomínios; privação do acesso a equipamentos urbanos e sociais; abandono do Poder Público a favorecer o controle dos espaços por grupos criminais; a lista é infinita.

Assim, de nada adianta a lógica do "mais e mais casas" se o principal, que é o ser humano, não ser levado em consideração nessa equação. E este é problema fundamental na discussão de política de moradia no ambiente nomogenético atual, pois para todos, aos pobres a situação se resolve com "moradias populares" e só, entregando-se qualquer coisa que o valha a justificar o resultado de uma "preocupação política" com um drama social a cada dia mais presente.

A questão é que Moradia não é casa, Moradia é, sobretudo, segurança, em sentido mais amplo, seja a garantia de proteção jurídica ao lar, seja, o que é fundamental, a garantia de que a família não será privada de um teto por ausência de condições de renda. E é sobre este ponto que este pequeno artigo se debruça, pois no nosso modo de vida atual sobreviver significa ter condições de pagar para tanto, e a casa, esse núcleo central das atividades do ser humano, é, em síntese, uma fonte geradora de despesas: é a conta d'água, a conta de energia, são as despesas de manutenção e conservação, é o custo do condomínio (quando se está num), é a parcela do mútuo (quando a financeirização da moradia ainda continuar a ser a tônica para todos), etc. Tudo isso pode parecer muito natural para quem vê o mundo pela lente da tranquilidade das contas pagas, com a certeza da renda certa, mas para quem está à margem desses campos elísios, vivendo a vida no mais extremo limite, tal não é simples, tais são situações que implicam em decisões dramáticas de sobrevivência e é justamente para essas pessoas que o Estado deveria deitar os olhos em primeiro lugar.

Assim, afirmo as políticas públicas de moradia - se é que algumas podem ser assim chamadas - experimentadas até o presente momento em nosso país não se têm prestado ao resgate de quem se encontra em exclusão, mas simplesmente de garantia de habitações subsidiadas a quem possa por elas pagar (sejam financiadas ou não), razão pela qual deve ocorrer uma imediata guinada ao que é mais importante, ou seja, em medidas de resgate urgente aos mais excluídos. Desta forma, como Moradia é ponto central do desenvolvimento humano, não se pode prometer hoje, a construção de soluções no amanhã (se é que estas ocorrem), mas sim salvar agora quem está à margem. O estado brasileiro deve, então, voltar a atuação precípua da Política de Moradia à concessão de um integral programa de bolsas, um bolsa-moradia, onde o beneficiário receba já, de imediato, o custeio de um lar, juntamente com suas contas de consumo e possa, com isso, ter condições para escapar da pobreza. Explica-se.

Primeiramente me parece ilógico que o Estado continue a pensar, e agir, em políticas de moradia concebendo-se casas primeiro e pessoas depois. Esse já é o erro fundamental, pois a Política correta iria exigir uma identificação clara dos futuros beneficiários e não meras estatísticas ou levantamentos apriorísticos, como é a praxis atual. Ora, se recursos escassos existem, eles devem ser voltados aos mais desvalidos, por óbvio, e isso somente vai se fazer quando a transparência e a devida regulação das urgências for a prioridade número um da Administração Pública. Afora isso, o que se tem é pura bazófia e discurso eleitoral, com entregas, sim, mas a quem?

Em segundo lugar, de quê adianta se despender recursos públicos para desapropriação de espaços e para construção de casas se os destinatários, mesmo que as recebam gratuitamente não conseguem suportar os ônus da habitação sem que ao menos tenham renda para isso? O "benefício" passa a ser uma fonte infinita de despesas, das quais as famílias mais carentes acabam sendo mais prejudicadas do que antes da inclusão dos sistemas formais da moradia urbana.

Em terceiro lugar, a habitação não se constrói num estalar de dedos: da promessa política há a necessidade de inclusão da ação na lei orçamentária, para execução num ano futuro, e, da liberação de recursos, há as demoras inerentes às leis de licitação, para somente, se nada de errado ocorrer, se iniciarem as construções em si, cujos prazos exigem, em regra, biênio para serem concluídas. Nesse meio tempo, nesses anos, onde ficam as famílias? Congeladas no tempo?

Não, a lógica das construções subsidiadas é compatível àqueles que precisam do Estado para aquisição de moradias, mas que possuem, ao menos, renda mínima, para por elas pagar, como tempo, para esperar. Mas para as famílias realmente carentes tal não funciona, razão pela qual a Política de Moradia deve ser iniciada por um programa de renda básica - como já defendido há anos por Eduardo Suplicy -, um Programa de Bolsas-Moradia, que permita conferir, aos beneficiários, a segurança de que haverá renda certa para pagar os custos inerentes à moradia.

Num ambiente brasileiro, de tão exclusão social, esse seria o mínimo a movimentar o macro, pois já se tem por provado que o gasto em políticas sociais não se configura como despesa, mas sim como investimento, dado que os impactos econômicos de um programa como esse acarretam em efeitos anticíclicos palpáveis e mensuráveis, a gerar um motor de desenvolvimento numa efetiva economia popular urbana, muito básica, mas ainda sim, deveras necessária.

Contudo, à guisa da realidade, tal panorama somente pode ser vislumbrado acaso a construção da Política de Moradia comece pelo Humano... se encontrar espaço nas Mesas de discussões políticas.

Sigamos persistindo.

*Carlos Almeida Filho, doutor em Direito, é defensor público (AM)