Mary Ferreira Borges de Castilho nasceu em Elisiário, mas estudou em Catanduva. Docente pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura, já editou dois livros: “Cântico dos destorcidos” e “As mãos e o sal”. Esta terceira obra tem a nostalgia de quem vivenciou a experiência interiorana dos lares paulistas. Algo comum às famílias da província: “No travesseiro, o cheiro das macelas vindas do campo recheava a fronha com flores e iniciais bordadas à mão pelas mulheres da casa. Era em latas enormes que se escondiam biscoitos, quitandas de família mineira, sobre a mesa tosca entoalhada”.

Quem não se reconhece em “Minha casa exala perfumes que saem da cozinha e penetram no íntimo dos que acessam pela porta de entrada. É o manjericão fresco da horta, ou o louro seco reservado no pote azulado, ou ainda um punhado de alecrim alegre”. A memória olfativa é uma das mais presentes no hemisfério das saudades.

Quem teve avó carinhosa não pode deixar de se enternecer com o poema “Outro domingo”, dedicado ao neto: “Na calmaria do domingo, a carne é frita no azeite quente, à espera do alho pronto para o sabor final. E as lembranças foram penetrando naquele cheiro, amansando o tempo refugiado no meu cansaço. O calor do fogo e o do coração foram salpicados pelas vozes contidas ao meu lado, à espera da comida e das histórias que conto e reconto como se fossem pela primeira vez”. Somos repetitivos em relação àquilo que nos marcou. Netos nem sempre têm paciência para nos ouvir. Um experimento que se converte em poesia para os privilegiados.

A identidade com a vida campestre, extinta na metrópole, faz com que o leitor se reconheça nos versos “Amo pitangas e amoras e camomila do cerrado e amo quem as colhe e adoça minha boca e me traz calma”.