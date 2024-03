A expressão quer dizer: “situação complicada ou difícil de resolver; problema, obstáculo, empecilho; obstáculo, empecilho”.

A Aliança Democrática (AD) venceu com margem mínima as eleições legislativas, o que é bom para a alternância na democracia, com 29,49% dos votos e 79 deputados. O Partido Socialista obteve 28,66% dos votos e o Chega elegeu 48 deputados.

A Aliança Democrática é uma coligação de partidos de centro-direita, formada pelo Partido Social Democrata, pelo CDS – Partido Popular, pelo Partido Popular Monárquico e personalidades independentes

Vitória considerada boa para a alternância de poder na democracia portuguesa.