Novo chefe da PF em São Paulo diz que democracia foi 'ultrajada' no dia 8 de janeiro e promete 'atitudes firmes' 

Rogério Giampaoli: "Vivemos um momento em que a democracia foi ultrajada". Foto: Sindicato dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, empossou nesta terça-feira, 7, o novo superintendente da corporação em São Paulo, Rogério Giampaoli, que prometeu 'posicionamentos e atitudes firmes' no cargo.

Giampaoli reconheceu que o momento político será um 'desafio'. Ele citou no discurso de posse os atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal Federal (STF). "Vivemos um momento em que a democracia foi ultrajada", afirmou.

Autoridades lotaram o auditório da sede da PF em São Paulo e algumas precisaram acompanhar a cerimônia de pé. O deputado estadual bolsonarista Danilo Balas (PL), que foi agente federal, estava no evento.

Rogério Giampaoli assume como superintende da Polícia Federal em São Paulo. Foto: Fernando Bizerra/EFE

A superintendência paulista é a maior do País. Giampaoli vai substituir Rodrigo Piovesano Bartolamei, que ficou menos de dois anos no cargo, em meio a trocas promovidas ao longo do governo Bolsonaro. O antecessor havia sido indicado pelo então diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, na gestão do então ministro da Justiça Anderson Torres, que está preso preventivamente sob suspeita de conivência com os protestos golpistas na Praça dos Três Poderes.

Delegado federal há 20 anos, Giampaoli foi coordenador do Comando de Operações Táticas (COT), tropa de elite da PF para operações especiais, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também comandou as delegacias da Polícia Federal em Jales, Araçatuba e Sorocaba. O novo superintendente disse que a nomeação é a 'consolidação de anos de trabalho'.

Independência

Em seu discurso, o diretor-geral da PF garantiu que o trabalho da corporação em sua gestão não será pautado por 'ideologia política'. O delegado foi o chefe da segurança de Lula na campanha e no período de transição. "A Polícia Federal não protege, nem persegue, não olha classe social, ideologia política ou qualquer outro elemento de caráter pessoal", afirmou.

Rodrigues disse ainda que uma das prioridades da nova administração será fortalecer a PF como uma 'polícia de Estado, indiferente a governos e pressões políticas', e garantir autonomia investigativa aos policiais.

"Teremos absolutamente rigor em relação a desvios e personalismos", avisou o chefe da PF. "Não permitiremos que projetos pessoais, interferências, pressões de qualquer ordem, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Nenhum desvio de finalidade será tolerado."

As suspeitas de interferência na corporação marcaram o governo Bolsonaro, que é investigado por trocas em série em postos de comando, e provocaram forte reação de associações de classe. As entidades chegaram a fazer cobranças públicas em defesa da autonomia nas investigações.

O diretor-geral da PF reconheceu que os primeiros dias na função foram 'extremamente atípicos e desafiadores', em referência aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. "Apesar da magnitude dos desparatados e criminosos acontecimentos recentes, nossa instituição foi capaz de dar uma resposta vigorosa, necessária e esperada pela sociedade brasileira", comentou.

Continua após a publicidade

Rodrigues disse ainda que a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa 'novos ventos' e um momento de 'transição'. "Precisamos explorar novos rumos e ideias. Em certos casos elas nos exigirão ponderação, mas em outros poderão nos cobrar ações desruptivas", concluiu.