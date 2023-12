'Prá melhorar'; assista ao clipe da Procuradoria em São Paulo no Dia do Ministério Público

No Dia Nacional do Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo lançou um clipe de fim de ano estrelado pelo chefe do MP paulista, Mário Sarrubbo. Ao embalo da trilha musical ‘Prá melhorar’, de Marisa Monte, Seu Jorge e Flor, o procurador divulga mensagem de ‘paz e esperança’.

ASSISTA A ‘PRÁ MELHORAR’

No clipe - criado, produzido e realizado pelo Centro de Comunicação Social da instituição -, Sarrubbo se dirige aos servidores do Ministério Público e a seus colegas promotores e procuradores.

“Todos fazem seu sacrifício para melhorar, diz a canção que parece ter sido escrita para o Ministério Público”, ele diz, ao embalo da música. “Afinal de contas, esse é o nosso trabalho: melhorar a vida das pessoas, fazendo valer os seus direitos.”

Sarrubbo comanda o MP de São Paulo em segundo mandato, que vai até abril de 2024. A Lei Orgânica do MP veta uma nova recondução consecutiva do procurador-geral, mas são claros sinais na linha de que Sarrubbo poderá fazer seu sucessor dado o índice de aprovação de sua gestão - na semana passada, ele atropelou a oposição e elegeu todos os integrantes do Conselho Superior, colegiado que detém atribuições estratégicas no MP.

Sarrubbo lembra no clipe que ‘a sociedade é a razão de ser da atuação do Ministério Público’.