Prática diária para atrair prosperidade financeira

Renata Fornari. Foto: Daniel Chiesa da Silva

Antes de falar sobre prosperidade financeira, acho importante refletirmos sobre: O que é prosperidade?

Muito mais do que a quantidade de dinheiro que nós temos no banco ou os bens materiais que conquistamos até aqui, a prosperidade está diretamente ligada a um estado de consciência. Não tem a ver com a quantidade de recursos financeiros, mas sim como você se sente a respeito.

Tudo é energia e, como dizem os estudiosos de física quântica, semelhante atrai semelhante. Ou seja, independentemente da área da sua vida, se você está sintonizado em uma vibração de reclamação ou de olhar para o que falta, ao invés de focar e agradecer pelo que você já tem, as coisas simplesmente não fluem.

Se você olhar uma moeda por um microscópio, verá que tudo o que existe ali são subpartículas vibrando. Dinheiro é energia vibrando e se você tem dentro de si uma energia incompatível, as coisas não fluem e não prosperam. E aqui mora um perigo muito grande, já que existe uma energia nociva e contrária ao dinheiro chamada reclamação.

Não importa como está o seu momento financeiro hoje, eu posso te afirmar e garantir que muitas pessoas dariam a vida para estar no seu lugar, com tudo o que você tem, mesmo que isso pareça pouco para você. Então, você tem a total liberdade de vibrar em uma energia positiva chamada gratidão. Quanto mais você agradece pelo que tem, mais você atrai motivos para agradecer. O contrário também acontece. Se você mudar o foco e dar luz àquilo que não tem, mais você vai atrair motivos para reclamar da falta.

Prosperidade financeira requer mudança de hábito e isso inclui, também, a necessidade de uma mudança de pensamentos. Sabendo que nós temos, em média, 70 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora e que todos esses pensamentos interferem, direta ou indiretamente no nosso campo vibracional, nós precisamos mudar a forma como pensamos. Pensamento gera sentimento e sentimento ativa seu campo vibracional, ou seja, quanto mais o seu campo vibracional estiver condizente com a energia da prosperidade financeira, mais rápido você vai atrair isso para você. Só que esse tem que ser o seu estado de espírito predominante, pois é ele que irá atrair o que você tanto deseja.

Em tudo em que colocamos o nosso foco, aumenta. Se colocamos o nosso foco na falta e reclamamos sobre falta de dinheiro, que não tem o suficiente ou fica com medo de não ter o suficiente atraímos mais falta, porque esse é o nosso foco. A mesma coisa acontece quando reclamamos das contas para pagar. Se pagamos as nossas contas com ódio, fica muito difícil entrar em um estado vibracional da abundância porque o dinheiro, a energia do dinheiro sai e ela precisa ter espaço pra entrar, só que quando eu faço isso com ódio, fechamos as portas para voltar para a vida, para ela circular. Uma prática diária importante é pagar as contas com amor e gratidão e não com ódio ou com aquele sentimento de falta, "Puxa, eu já tenho pouco e o pouco que eu tenho eu estou tirando aqui pra pagar a conta", isso vai atrair mais falta porque sempre atrai mais aquilo onde está o nosso foco.

E como começar a mudar a sua energia para atrair a prosperidade financeira? Simples! Mudando as suas escolhas.

Todos os dias, logo pela manhã, damos início às nossas escolhas que definirão como será o nosso dia. Você pode escolher ficar mais 5 minutos na cama e não praticar exercício ou você pode, também, escolher reclamar de ter que acordar cedo ao invés de agradecer por ter saúde e poder ir trabalhar. Na dúvida, ao abrir os olhos, escolha agradecer! A gratidão vai definir o seu estado vibracional do dia e, certamente, você irá atrair aquilo que tanto deseja.

"Me liberto de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para a minha vida. Minha renda sempre aumenta por fontes conhecidas e desconhecidas e eu sempre prospero onde quer que eu vá". Repita essas afirmações positivas todos os dias várias vezes e acredite: a verdadeira natureza desse Universo é a abundância, assim como a sua!

*Renata Fornari, especialista em autoconhecimento