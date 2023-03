Prazo para Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior vence em 5 de abril; entenda mais sobre o tema

Thiago Moliani. Foto: Divulgação

Se você possui bens ou investimentos no exterior que totalizavam 1 milhão de dólares ou mais em 31/12/2022, precisa declarar ao Banco Central (BACEN).

Capitais brasileiros no exterior (CBE) são constituídos pelos valores, bens, direitos e ativos de qualquer natureza detidos fora do território nacional por residentes no Brasil.

A declaração periódica ao Banco Central do Brasil é fonte de dados para a compilação de estatísticas do setor externo do país, como o Balanço de Pagamentos e a Posição de Investimento Internacional.

Esses capitais devem ser declarados ao BC, anualmente ou trimestralmente, conforme o enquadramento. A declaração é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no país, que detenham, no exterior, ativos que totalizem:

- US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos), ou equivalente em outras moedas, em 31 de dezembro de cada ano-base - CBE Anual.

- US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares americanos), ou equivalente em outras moedas, em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de cada ano-base - CBE Trimestral.

As multas por não declarar ou nas demais hipóteses previstas na legislação variam de R$ 2.500,00 a R$ 250.000,00, podendo ser aumentada em 50% em alguns casos.

São fixos os prazos para a entrega da declaração:

Para a declaração anual referente à data-base de 31 de dezembro de cada ano: de 15 de fevereiro a 5 de abril do ano subsequente; Para a declaração trimestral referente à data-base de 31 de março: de 30 de abril a 5 de junho do mesmo ano; Para declaração trimestral referente à data-base de 30 de junho: de 31 de julho a 5 de setembro do mesmo ano; e Para a declaração trimestral referente à data-base de 30 de setembro: de 31 de outubro a 5 de dezembro do mesmo ano.

Base legal: Lei nº 14.286/2021 e Resolução BCB nº 279/2022.

*Thiago Moliani, coordenador de área na PLBrasil Paralegal. Especialista em registros de capitais estrangeiros no Brasil e capitais brasileiros no exterior