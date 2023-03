Precatórios no caminho da 'ordem e progresso'

Renato Silveira. Foto: Iasp/Divulgação

Reverberou nas vozes do antigo Governo a retórica de que deixar de pagar precatórios seria medida necessária e suficiente a implementar o Auxílio Brasil. Essa narrativa deu origem às Emendas Constitucionais 113/21 e 114/21, que veicularam calote cuja inconstitucionalidade é suscitada - em favor de todos nós e, em especial, em favor dos assistidos pelo referido programa - pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em conjunto com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), e outras entidades de classe, por meio da ADI 7064. A invalidade desse calote também é objeto da ADI 7047, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em ambos os feitos, inúmeros entes da sociedade civil participam na qualidade de amigos da corte, buscando ver o tema apreciado pelo STF. Na árdua tarefa de defender o indefensável, a Advocacia Geral da União (AGU) alegou que inexistiria a formação de estoque de precatórios inadimplidos, eis que tais títulos poderiam ser utilizados para o pagamento de outorgas de concessões de serviços públicos, de débitos fiscais, dentre outras destinações.

O argumento logo caiu por terra: como quem tira o tapete sob o qual se equilibrava um frágil cristal, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França deu ordem para que sejam recusados os precatórios nas outorgas de aeroportos e que sejam aceitos, apenas, pagamentos em dinheiro. Parece que a proibição se dirige à renovação de concessões. O alcance limitado da vedação não transmuta, no entanto, a proibição em autorização. Sucessivamente, o Advogado Geral da União revogou a Portaria Normativa AGU 73/2022, que veiculava procedimentos ao aceite de direitos creditórios pela Administração.

Com essa manobra, a AGU pretende justificar a ofensa ao texto constitucional que obriga a União a aceitar direitos creditórios e precatórios em pagamento, escusando-se na falta de normas procedimentais, a tal falta de "sistema" que tanto conhecemos na lida com a Administração Pública. Aqueles que venceram licitações, muitas vezes tendo apresentado propostas que contam com essa modalidade de pagamento, estão, agora, batendo às portas do Judiciário, contribuindo, de um lado, para o aumento da litigiosidade e, de outro, na diminuição do interesse privado em investir no Brasil. A ineficácia do mecanismo de utilização de precatórios como moeda de pagamento de outorgas de concessões e outras obrigações pecuniárias contribui para aquilo que desde a tramitação das ECs 113 e 114 vem sendo demonstrado pelas comunidades jurídica e econômica: o Brasil está em vias de construir um passivo judicial na casa das centenas de bilhões de reais.

O mecanismo que, em si, já era insuficiente a garantir o equilíbrio das contas públicas - tanto que o Tesouro Nacional propôs "que a totalidade das despesas com sentenças judiciais e precatórios deva ser excetuada do limite de despesa, ..., permitindo o pagamento tempestivo das obrigações assumidas pelo governo, e reduzindo as oscilações bruscas em relação ao espaço para as demais despesas sujeitas ao Teto", agora se encontra esvaziado, reforçando a urgência na solução do questão, se não pelo Executivo, que seja pelo STF.

A cada dia esse passivo é encorpado, em detrimento de toda a sociedade. O Governo Lula tem uma escolha fácil a fazer. Pode esperar o STF repetir sua jurisprudência para ter que enfrentar essa dívida ou pode optar por retirar a pressão que recai sobe o Judiciário - a quem competirá dar pela invalidade das citadas emendas constitucionais - , e sobre si mesmo, resolvendo o litígio.

A postura do ministro Márcio França, no entanto, representa nova burla ao texto constitucional, que obriga a União a aceitar referidos créditos na outorga de concessões, e, portanto, constrange a uma solução judicial. O STF não tem se furtado de defender a ordem jurídica, como lhe compete, sendo a última trincheira à implementação da "ordem e progresso".

*Renato Silveira, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)