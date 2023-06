Preciso da assinatura do meu cônjuge para vender um imóvel adquirido antes do casamento?

Samira de Mendonça Tanus Madeira. Foto: Divulgação

A depender do regime de bens escolhido pelo casal, a principal interferência na compra e venda de um imóvel se dá pela necessidade de autorização do cônjuge. É sabido que os regimes de bens que vigoram no Brasil são: Comunhão Universal de bens, Comunhão parcial de bens, separação total de bens, participação final nos aquestos, gerando, cada um deles, um resultado na negociação do patrimônio.

O Código Civil, em seu artigo 1.647, confirma a exigência da concordância do cônjuge para tornar válidos diversos negócios jurídicos, dentre os quais, venda, troca ou doação, tornando nula a negociação feita sem tal anuência. Esta anulação da negociação feita pode ser solicitada e confirmada no prazo de até 2 (dois) anos, a contar da separação do casal, e pode ser solicitada pelo cônjuge ou seus herdeiros.

A questão que sempre levanta dúvidas é sobre a necessidade de assinatura do cônjuge quando o imóvel foi recebido por meio de herança, ou nos casos em que foi adquirido antes do casamento. Pode-se afirmar, ser sim necessária a anuência do cônjuge.

Desta forma, percebe-se que a anuência se faz necessária mesmo que o bem não seja parte do patrimônio do cônjuge, ou seja, se um marido está vendendo um imóvel que é de seu direito, adquirido antes da união com a sua esposa, e o regime de bens dele é de comunhão parcial de bens, deverá sim a esposa assinar o contrato de compra e venda de imóvel, mesmo ela não tendo direito sobre a propriedade.

Importante ressaltar que o cônjuge não assinará como anuente, mas, sim, como vendedor, no caso dos imóveis adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão universal de bens, tanto os bens adquiridos antes ou depois do casamento.

No regime da separação de bens, salvo condição expressa no pacto antenupcial ou no documento de aquisição do imóvel, o cônjuge não precisa comparecer como vendedor, nem como anuente. Já no regime da participação final nos aquestos, é dispensada a assinatura do cônjuge, desde que convencionado no Pacto Antenupcial a livre disposição dos bens imóveis particulares.

Importante dizer que, embora o mais corriqueiro é que a venda do imóvel aconteça sempre quando o casal está de comum acordo, há casos em que um dos cônjuges pretende vender e o outro não concorda, se recusando a assinar a venda, fato que impede a conclusão do negócio.

Na prática forense, percebe-se que a negativa da assinatura ou anuência do cônjuge pode ocorrer por alguns motivos, sendo os mais comuns: Casal que está separado de fato, mas que ainda não entrou com o pedido de divórcio; recusa por não concordar em vender aquele imóvel específico; não concordância com a venda para quitação de dívidas; briga de casal, ou qualquer outro motivo em que não haja concordância.

Diante desta situação, será necessário o ajuizamento de uma ação judicial de Suprimento de Consentimento, onde o juiz, diante dos fatos, levando em consideração as prerrogativas dos cônjuges, poderá ou não autorizar a conclusão da venda com o suprimento da assinatura.

De outra maneira, a falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ