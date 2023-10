Prefeitura de Indiana é condenada a pagar R$ 240 mil a filhos de catadora morta soterrada em aterro

O município de Indiana, no interior de São Paulo, a cerca de 500 quilômetros da capital, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 240 mil por danos morais aos filhos da catadora de recicláveis Aparecida Leonice dos Santos, que morreu soterrada em um aterro sanitário em 2019.

A decisão é da 2.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador Renato Delbianco, relator do caso, concluiu que não havia impedimento para entrada de coletores no terreno e que as valas não cumpriam as exigências técnicas.

Pela decisão da juíza Larissa Cerqueira de Oliveira, da 1.ª Vara Judicial de Martinópolis, cada vítima deveria receber cem salários mínimos corrigidos pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de 1% ao mês de taxa de juros moratórios. Segundo o município, o valor da primeira indenização chegaria a R$ 396 mil. O valor foi reduzido na segunda instância após recurso.

O relatório do caso aponta que Aparecida morreu por asfixia no dia 14 de janeiro de 2019, enquanto coletava materiais recicláveis no Aterro Municipal de Indiana.

Catadora morreu soterrada no Aterro Municipal de Indiana em 2019. Foto: Divulgação/Prefeitura de Indiana (SP)

Segundo o documento, ela não era a única catadora a entrar no terreno. Aderaldo dos Santos, que também faz coleta, afirmou que tinha a chave do cadeado e que o fiscal municipal sabia da presença dos coletores e não proibia o acesso. O coletor também contou que não sabia dos riscos do aterro e que não havia sido orientado pela prefeitura.

A prefeitura argumenta que a presença de catadores no terreno era proibida e que não há indícios que a cidade autorizava o acesso deles. Diz que não há provas, por exemplo, de que funcionários do aterro entregaram a chave do local para esses trabalhadores. Com base nisso, o município alega culpa exclusiva da vítima ou, pelo menos, culpa concorrente.

Uma catadora de recicláveis chamada Maria Aparecida Esteli Goularte contou que conseguiu a chave do aterro por meio de outro catador. Apesar de haver alertas sobre a proibição da entrada de catadores, o relatório avalia que a prefeitura nada fez de efetivo para impedir a entrada deles. “Tinham livre acesso”, conclui o documento.

De acordo com o relator, as vítimas estavam alheias à operação do aterro sanitário. “A considerar que os trabalhadores ali estavam para exercer atividade tão nociva, por pura necessidade de retirar de lá o sustento, e que não encontravam resistência ao acesso, é equivalente a permissão tácita de permanecer e trabalhar”, diz o documento.

Em nota, o município informou que o pedido da indenização aconteceu durante a gestão anterior. Afirmou ainda que a prefeitura já tomou iniciativas para impedir a entrada dos catadores no local e implementou a coleta seletiva de materiais recicláveis

Um inquérito apresentou como possíveis causas para o acidente o excesso de verticalidade do talude, a falta de elementos de contenção e a vibração provocada pelos maquinários e intempéries.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) constatou irregularidades nas valas, cujas dimensões não respeitavam as exigências técnicas. A vistoria da Cetesb, após o acidente, apontou que a porteira de controle de acesso estava aberta no momento da vistoria. O órgão aplicou uma multa de mais de R$ 100 mil depois da vistoria que sucedeu a morte de Aparecida.

Antes disso, o município havia sido alvo de uma ação civil pública do Ministério do Estado de São Paulo após a Cetesb apontar irregularidades em 2015. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu decisão favorável ao órgão, que acusava Indiana de despejo irregular de resíduos sólidos.

Segundo o desembargador relator, três pessoas foram indiciadas por homicídio culposo pela morte da catadora. Entre elas, a prefeita da cidade na época, Celeide Aparecida Floriano, o diretor municipal de Obras e Serviços, Jarbas Luiz Pereira e o coordenador municipal do Meio Ambiente, Carlos Kuhn Faccioli.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE INDIANA

“A Prefeitura Municipal de Indiana-SP, através do departamento jurídico informa que a Ação Indenizatória solicitada, ocorrera durante a gestão da administração anterior, foram pleiteados pelos requerentes e concedidos em Primeira Instância um montante de 100(cem) salários mínimos, que hoje somariam a importância de R$ 396.000,00(trezentos e noventa e seis mil reais), contudo, em Decisão recente do Tribunal de Justiça os desembargadores concederam parcial provimento ao recurso interposto pelo município, reduzindo a indenização para um total de R$240.000,00(duzentos e quarenta mil reais). A par desta situação, a administração atual tomou todas as medidas necessárias para coibir a presença de catadores no aterro, inclusive implementou a coleta seletiva de recicláveis no município.”