Prefeituras precisam regulamentar Lei Anticorrupção Empresarial, cobra diretor do Instituto Ethos

O combate à corrupção no Brasil avançou nos últimos 10 anos, mas ainda há medidas importantes a serem adotadas. Diretor-adjunto do Instituto Ethos, Felipe Saboya aponta que há a necessidade de um movimento conjunto para incentivar os municípios a regulamentarem, a nível local, a Lei Anticorrupção Empresarial aprovada em 2013.

“De um modo geral, há maior incidência de casos de corrupção em nível local do que nacional. Poderia ser uma mobilização que envolvesse a Controladoria-Geral da União e a sociedade civil para termos um processo de regulação em massa”, ele sugere.

Segundo Saboya, a maioria das prefeituras não cumpriu essa etapa.

Diretor-adjunto do Instituto Ethos, Saboya apontou avanços na estrutura de combate à corrupção no Brasil Foto: Reprodução / TV Estadão

O Instituto Ethos realizou uma pesquisa que leva em consideração diversos indicadores, como a estrutura do Executivo e Legislativo, os processos de contratação de pessoal e de obras públicas, e a independência da mídia.

Saboya destaca que o estudo aponta evolução no sistema de prevenção e combate à corrupção. “O que não quer dizer que não tenha coisa a ser feita”, declarou.

Ele participou da última mesa da 8º edição do seminário Caminhos contra a Corrupção ao lado de Chantal Castro, gerente da plataforma de Ação contra a Corrupção, iniciativa da ONU no Brasil, Davi Lago, filósofo e diretor do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), e Nicole Verillo, gerente da Transparência Internacional Brasil. A discussão foi mediada pela cientista política Rita Biason.

Continua após a publicidade

O evento é promovido pelo Estadão em parceria com o Inac e patrocínio do Bradesco e da revista Cenarium Amazônia. A íntegra dos dois dias de debates pode ser assistida na TV Estadão.

Nicole Verillo considera que houve a adoção de medidas legais e institucionais nas últimas décadas no País que contribuíram para formar um arcabouço na luta contra a corrupção, como a criação da CGU, de conselhos de políticas públicas e da Lei de Acesso à Informação (LAI).

“São avanços fundamentais que não foram construídos do dia para a noite”, avalia Nicole.

Davi Lago exaltou a manutenção da Constituição como o principal pilar que permitiu todas as demais melhorias. “Não há que se falar em combate à corrupção se você não tem o Estado Democrático de Direito”, afirma.

Lago ressaltou que a história brasileira é marcada por rupturas institucionais, mas que a atual Constituição está vigente há 35 anos.

Continua após a publicidade

Chantal Castro, que atua na iniciativa da ONU sobre o tema no Brasil, também avalia que houve avanços, mas por outra via: a das empresas. “O engajamento é cada vez maior e sentimos a evolução no setor de compliance”, disse.

Chantal considera fundamental a formação de uma cultura de integridade no setor privado que ajude na prevenção, mas sem estar diretamente alinhada a ações como fiscalização, combate e repressão. “A gente tem que conseguir traduzir a importância da cultura de integridade como algo benéfico para todos os colaboradores e para a sociedade”, concluiu.