Em um cenário cada vez mais conectado, digitalmente dependente e de implementação da inteligência artificial, proteger dados pessoais não é apenas uma questão técnica, mas, sobretudo, ética, legal e cultural, tendo em vista que o tratamento de dados pessoais pode ter impactos significativos no cotidiano dos cidadãos e nas suas oportunidades de vida. Em nosso país, pois, trata-se de um direito fundamental, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIX, da Constituição Federal, regulado especialmente pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Nesse dia de relevância ímpar, ressaltamos a urgência da preservação e da promoção da privacidade e da autodeterminação informacional dos titulares, em todos os setores, sejam públicos ou privados. Todos desempenham um papel crucial para forjar uma sociedade digital justa e confiável e, nesse contexto, enfatizamos novamente o compromisso do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em garantir que os dados pessoais sob sua custódia sejam tratados em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e de modo transparente, seguindo as diretrizes da LGPD e as determinações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional do Ministério Público, como a recente Resolução n. 281, de 12 de dezembro de 2023, a qual institui a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e o Sistema Nacional de Proteção de Dados Pessoais no Ministério Público e dá outras providências.

Para o MPRJ, a proteção de dados pessoais não é apenas uma missão, mas um compromisso real, traduzido em diversas ações concretas. A instituição adota uma abordagem proativa, revisando e atualizando seus atos normativos, estabelecendo resoluções específicas para incidentes de segurança, governança em privacidade e outros temas correlatos. Além disso, promove a capacitação contínua de seus membros, servidores e colaboradores, conscientizando também a sociedade sobre a importância da proteção de dados por meio de eventos abertos ao público e produções infográficas acessíveis no sítio eletrônico do Comitê Estratégico de Proteção de Dados Pessoais (CEPDAP).

O MPRJ não apenas se limita a cumprir as exigências legais; sua visão vai além, almejando liderar a construção de uma cultura sólida de proteção de dados pessoais em toda a sociedade fluminense. Desejamos que cada ação institucional implementada reverbere não apenas nos corredores do MPRJ, mas inspire uma mudança positiva em nosso tecido social, promovendo uma convivência digital equilibrada e ética para as presentes e futuras gerações - o que também é nosso papel.