Presidente da OAB pede à ministra que libere a advogados acesso à Operação Ptolomeu que mira governador do Acre

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Beto Simonetti oficiou a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, para cobrar que os advogados dos alvos da Operação Ptolomeu - inquérito da Polícia Federal sobre supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do Governo do Acre - tenham acesso aos autos da terceira etapa ostensiva da investigação, aberta na quinta-feira, 9.

Simonetti pede 'providências necessárias' no sentido de conceder aos advogados constituídos pelos alvos da operação acesso aos detalhes do inquérito.

Nancy Andrighi respondeu à cobrança de Simonetti, informando ter aberto vista dos autos da Operação Ptolomeu III para o Ministério Público Federal, a fim de que a Procuradoria se manifeste sobre pedidos de acesso formulados entre os dias 9 e 13.

A ministra destacou que pediu 'urgência' na elaboração do parecer da Procuradoria.

O acesso aos autos da Ptolomeu ainda é objeto de uma ação de reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. O processo, movido por advogados de alvos da Ptolomeu, foi distribuído para relatoria da ministra Cármen Lúcia.

Os advogados atribuem à Nancy Andrighi 'impedimento ao acesso aos autos do processo'.

A terceira etapa da Ptolomeu foi deflagrada na quinta-feira, 9, para cumprir 89 mandados de busca e apreensão em endereços do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e Distrito Federal.

O Superior Tribunal de Justiça determinou a indisponibilidade de R$ 120 milhões dos investigados. O confisco atinge mansões, apartamentos, carros e até aeronaves.

O governador Gladson Cameli (PP) teve o passaporte apreendido no bojo da investigação. Seus familiares também constam na lista de investigados. Nancy Andrighi decretou a suspensão das atividades econômicas, por 90 dias, de construtoras ligadas à família de Cameli.

A operação é um desdobramento do inquérito que identificou suposta 'organização criminosa, controlada por agentes políticos e empresários ligados ao Poder Executivo estadual acreano, que atuavam no desvio de recursos públicos, bem como na realização de atos de ocultação da origem e destino dos valores subtraídos'.

Segundo a Controladoria-Geral da União, o grupo sob suspeita fraudava contratações públicas no Acre com recursos da saúde, da educação e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), relacionadas à execução de obras de infraestrutura e serviços de manutenção predial.

Os investigadores apuram supostas fraudes em contratações, superfaturamento de contratos, pagamento de vantagens indevidas e lavagem de capitais para promover o enriquecimento ilícito de servidores públicos.

COM A PALAVRA, O GOVERNADOR DO ACRE

Quando a Operação Ptolomeu foi deflagrada, na quinta, 9, Gladson Cameli divulgou nota.

A respeito das ações da Operação Ptolomeu, promovida pela Polícia Federal, o governador do Acre, Gladson Cameli, tem a declarar que:

a. Essa é mais uma etapa da operação de mesmo nome. Com o andamento do processo, o governador confia que tudo será apurado e esclarecido;

b. Mais uma vez, o governador se coloca à disposição das autoridades, colaborando com mais essa etapa das investigações;

O governador reafirma o seu apoio e confiança na Justiça, para que a verdade sempre prevaleça.