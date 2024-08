Entrevista com Silmar Fernandes Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

A dois meses das eleições municipais, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), se prepara para o ciclo de julgamentos dos registros de candidatura. O prazo é curto para analisar a situação de todos os candidatos a tempo do primeiro turno. Em 2020, foram mais de 90 mil candidaturas às prefeituras e Câmaras Municipais. São Paulo tem 645 cidades e é o maior colégio eleitoral do País, com 34 milhões de eleitores. “São 645 municípios. Isso quer dizer 645 eleições diferentes”, afirma o desembargador em entrevista ao Estadão.

Nesta etapa, a Justiça Eleitoral verifica se aqueles que querem entrar no páreo preenchem os requisitos da Lei da Ficha Limpa. Em paralelo, os tribunais eleitorais se veem às voltas com o volume de ações por propaganda irregular, que escala conforme a eleição se aproxima. A logística dos turnos de votação se soma à lista de atribuições, o que inclui treinamento de mesários, teste de integridade das urnas e organização dos locais de votação.

Como a tarefa é executada a cada dois anos, na avaliação do desembargador, não há mistério. A atenção está voltada ao ambiente virtual. A disseminação de fake news e o uso de inteligência artificial estão entre as prioridades da Justiça Eleitoral. O comando partiu do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que editou resoluções, sistematizadas pela ministra Cármen Lúcia, presidente da corte, para tentar fazer frente às notícias falsas.

Silmar Fernandes se reuniu recentemente com representantes de big techs, como Meta e TikTok, e afirma que as plataformas demonstraram “boa vontade” em colaborar com a Justiça Eleitoral. As reuniões, segundo ele, estão ajudando a “aparar arestas e acertar detalhes”. “A maior dificuldade é saber identificar o que é um conteúdo produzido por inteligência artificial”, avalia.

Assim como outros tribunais regionais eleitorais, o TRE de São Paulo vai centralizar as iniciativas de combate à desinformação em um comitê especial, que está em formação. O desembargador garante que as autoridades têm instrumentos para chegar aos autores das fake news. “A internet não é uma terra sem lei. Muita gente pensa que ficará escondida no anonimato do computador. Dá para rastrear, ainda que demore.”