Com aval de Alexandre, PF adia para 2 de fevereiro depoimento de Anderson Torres

O ex-ministro Anderson Torres e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Sob suspeita de omissão ante os atos golpistas que deixaram um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes, o delegado Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, não deve depor à Polícia Federal nesta segunda-feira, 23, conforme sugeriu sua defesa. O ministro Alexandre de Moraes, determinou que a oitiva seja realizada no próximo dia 2, às 10h30, para 'garantir o tempo necessário' à defesa de Torres para analisar os autos antes do interrogatório.

A tomada de depoimento de Torres estava prevista para as 10h30 desta segunda, após uma sugestão feita por sua defesa na quarta-feira, 18, quando o ex-secretário de Segurança Pública se calou diante da Polícia Federal. Na ocasião, Torres disse à PF que esclareceria 'tudo o que lhe for perguntado' tão logo sua defesa tivesse acesso aos autos da investigação. Os advogados do delegado tinham a expectativa de acessar os documentos do processo na sexta, 20. Após a sugestão, o delegado Raphael Soares Astini encaminhou a Alexandre de Moraes um pedido de nova autorização para a realização da oitiva de Torres.

Ao analisar o caso, o ministro do STF autorizou, neste domingo, 22, que os advogados do ex-ministro acessassem os autos dos atos antidemocráticos e de um petição derivada do inquérito das fake news. Ambas as apurações correm em sigilo, motivo pelo qual Alexandre indicou que para acessarem os autos, os advogados terão de fazer um agendamento junto ao gabinete, após o retorno dos autos da Procuradoria-Geral da República. Assim, a defesa terá acesso a uma cópia digitalizada do processo, com marca d'água.

Durante o depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Justiça vai se defender das acusações de omissão e conivência com a ofensiva violenta do dia 8, quando radicais invadiram e depredaram parte das dependências do Planalto, do Supremo e e do Congresso. Além disso, o ex-ministro da Justiça também deverá esclarecer também sobre o documento encontrado em sua casa pela PF que vem sendo chamado de 'minuta do golpe'.

Como mostrou o Estadão, o documento encontrado na residência de Torres é considerado uma 'tentativa inconstitucional e frustrada de derrubar o novo governo'. Ele defendia a necessidade de intervenção no TSE para garantir o 'pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial' de 2022. O texto afirma que elas foram 'descumpridas' em 'grave ameaça à ordem pública e à paz social'.

Torres é alvo de inquérito ao lado do governador afastado Ibaneis Rocha (MDB), do ex-secretário de Segurança Pública interino do DF Fernando de Sousa Oliveira e do ex-comandante geral da Polícia Militar do DF Fábio Augusto Vieira. A apuração, aberta a pedido da procuradoria-geral da República, mira supostas 'condutas omissivas e comissivas' das autoridades ante aos atos golpistas do dia 8.

Ao requerer a investigação, a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo apontou 'indícios graves do possível envolvimento do governador do DF e de seus secretários (titular e interino), bem assim do comandante geral da Polícia Militar, em verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito'.

À Polícia Federal, o ex-secretário Executivo de Segurança Pública do Distrito Federal Fernando de Sousa Oliveira implicou Torres em depoimento. Ele afirmou que Torres, só sairia de férias no dia seguinte aos atos golpistas do dia. A declaração chamou atenção dos investigadores, que destacaram em negrito a frase no termo de depoimento de Oliveira, colhido na quarta, 18.

Após mencionar a ida de Torres aos EUA, o braço-direito de Torres sustentou à PF que não recebeu 'nenhuma diretriz específica' sobre o ato que culminou em ofensiva violenta. Destacou ainda que 'ficou combinado que ele seria acionado em caso de necessidade' e disse que Torres não o apresentou aos comandantes das forças policiais do DF, nem ao governador Ibaneis Rocha antes de viajar.

O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro teria avisado Oliveira sobre as férias no dia 5 de janeiro, dois dias depois da posse do número 2. Na ocasião, segundo o depoimento à PF, Torres indicou que 'deixaria o planejamento aprovado referente às manifestações dos dias 6, 7 e 8'.

O ex-secretário de Segurança Pública do DF já alegou ao Supremo que comprou as passagens para os EUA em novembro e que 'diligenciou' sobre os atos bolsonaristas antes de viajar.