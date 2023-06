Pressão cresce e Arthur Lira enfrenta julgamento no STF por corrupção na Lava Jato

Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Em meio à forte pressão política e sob holofotes não tão favoráveis, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira enfrenta julgamento na tarde desta terça-feira, 6, sobre suposta corrupção passiva no bojo da Operação Lava Jato. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal põe em pauta um recurso do parlamentar em inquérito que investigou propina de R$ 106 mil supostamente paga pelo ex-presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, Francisco Colombo.

Segundo o Ministério Público Federal, o pagamento se deu para garantir o apoio de Lira, à época dos crimes líder do PP na Câmara. O montante foi apreendido pela Polícia Federal nas roupas de um assessor parlamentar de Lira em 2012, quando ele embarcava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, rumo à Brasília.

Em outubro de 2019, a Primeira Turma do STF recebeu parcialmente a denúncia por corrupção. A denúncia foi recebida pelo STF em 2019. Contra a decisão que tornou Lira réu por corrupção, a defesa do presidente da Câmara interpôs recurso. Alegou esvaziamento da denúncia lembrando que o Supremo rejeitou denúncia da PGR sobre o chamado 'Quadrilhão do PP'.

"A acusação se baseia na delação de um doleiro, cuja inimizade com o deputado foi reconhecida, cujos depoimentos foram desconsiderados pelo próprio poder judiciário. Manter a ação penal significaria reconhecer valor as declarações de alguém que já se mostrou não ser digno do confiança", sustenta o advogado Pierpaolo Cruz Bottini, que defende Lira.

Instada a ser manifestar, a Procuradoria-Geral da República voltou atrás e defendeu a rejeição da denúncia que o próprio órgão levou ao STF. Sustentou que novo entendimento da Corte máxima estabelece a insuficiência das declarações de delatores, 'sem a existência de elementos autônomos de corroboração para lastrear a denúncia', para justificar a abertura de uma ação penal.

A tese foi confirmada pela PGR em parecer juntado aos autos às vésperas do julgamento, no domingo, 4. "Em reavaliação do entendimento anteriormente exposto, a partir de uma análise aprofundada das teses defensivas apresentadas pelo denunciado Arthur Lira, assim como da leitura da exordial, entende este órgão ministerial que, à luz das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não foi demonstrada a existência de lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal em face do referido denunciado", registrou a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo.

A discussão da Corte máxima ocorre após uma semana conturbada para Lira, com episódios que respingaram diretamente no presidente da Câmara. A Polícia Federal mirou um ex-assessor do parlamentar, Luciano Ferreira Cavalcante, sob suspeita de envolvimento em supostas fraudes com prejuízo de até 8 milhões na compra de kits de robótica por prefeituras de Alagoas.

Como mostrou o Estadão, Lira é o autor da indicação de R$ 32,9 milhões do orçamento secreto para a compra de kits de robótica em municípios de Alagoas investigados por desvios de recursos públicos.

Neste fim de semana, foram reveladas imagens em que empresários envolvidos no esquema entregam dinheiro ao motorista de Cavalcante. Ex-assessor direto de Lira, ele continuava como servidor do gabinete de liderança do PP da Câmara quando foi alvo da Operação Hefesto, recebendo R$ 14,7 mil de salário. No dia seguinte à ofensiva, que apreendeu R$ 4 milhões em endereços de investigados, Lira exonerou o assessor.