Preventiva: qualidade e quantidade da droga apreendida

A quantidade e a qualidade da droga apreendida - por si só e independentemente de qualquer outro fato e ou fundamento concretos, fundados em base empírica idônea - são elementos absolutamente neutros no tocante à preventiva a que se refere o art. 312, CPP. Confira-se:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

§2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Isso porque prevalece, no ponto, o postulado da presunção de inocência, expressamente previsto há mais de quatro mil anos.[1]

Soma-se a isso, ademais, que, a quantidade e a qualidade da droga apreendida têm de ser analisada, obrigatoriamente, em etapa processual própria, ou seja, na sentença - e não no limiar da persecução penal.

Nesse sentido, determina o art. 42 da Lei 11.343/2006:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.[2]

Assim, a qualidade e a quantidade da droga apreendida - que, certamente, preponderam sobre as particularidades de que trata o art. 59, CP - precisam ser avaliadas, motivadamente, pelo juízo criminal, ao sentenciar e não antes, insista-se.

Donde, se o juízo criminal tratar dessa matéria específica antes da sentença condenatória, mediante atropelo cabal e queima incontornável de etapas instrumentais, violará abertamente as normas de regência do procedimento processual penal.

À medida que se antecipa - conscientemente ou não -, para a fase do inquérito policial, ou do recebimento da denúncia, ou de qualquer outra fase inicial do processo, o conteúdo temático próprio, exclusivo e específico a ser versado, com absoluta exclusividade, pelo juízo criminal, no ato que extingue o processo penal com resolução de mérito.

No CPP e no CPC, respectivamente:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Violação procedimental, chapada, oriunda da inversão de atos processuais - primeiro se castiga, depois se apura.

O juízo criminal, portanto, ao assentar a suposta automaticidade da preventiva com base exclusivamente na qualidade e na quantidade da droga aprendida, antecipa, sem qualquer base normativa, parte da sentença penal condenatória.

Como se o processo penal democrático permitisse a tutela provisória de urgência para cercear a liberdade da pessoa natural. Pessoa natural que, por certo, se presume inocente.

Essa antecipação, contudo, é expressamente vedada pelo CPP, art. 313:

§2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Há, aí, por óbvio, violência aberta ao devido processo legal - para dizer o mínimo.

No Estado Democrático de Direito, fundado nos valores da cidadania e dignidade da pessoa humana - e que se rege, ademais, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos -, os postulados da presunção de inocência e do devido processo legal balizam, a mais não poder, a atuação do Poder Judiciário. Considerada, sobretudo, no ponto, a persecução penal e todas as prerrogativas de índole político-jurídicas dela emanadas, inerentes ao ser humano.

Nesse sentido, o ministro, aposentado, do Supremo, Celso de Mello, para quem:

O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu.

A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu.

O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.

A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.[3]

Merece destaque que esses postulados - os da presunção de inocência e do devido processo legal - também estão expressamente previstos no Direito Internacional dos Direitos Humanos.

E - nunca é demais lembrar - o Poder Judiciário tem o dever de observar e, especialmente, o dever de aplicar o Direito Internacional dos Direitos Humanos aos casos concretos.

Mais do que isso, o Poder Judiciário tem também o dever de usar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Nesse exato sentido, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, órgão do Poder Judiciário, por meio de sua Recomendação 123/2022, diz o seguinte, na ementa:

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Consta no corpo da Recomendação 123/2002:

[...]

CONSIDERANDO que o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948;

[...]

RESOLVE:

Art. 1º Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário:

I - a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas.

De qualquer maneira, soma-se a isso tudo, ademais, que, a preventiva é pena antecipada.

Dada a impossibilidade de serem restituídos - tendo em conta a ordem natural das coisas - os dias de liberdade perdidos.

Tanto assim o é que os arts. 42, CP e 387, § 2º, CPP, determinam, respectivamente, que:

Detração

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Aí está a pá de cal.

O sistema do ordenamento jurídico, então, veda o decreto antecipado e automático da preventiva, se e quando balizado, exclusivamente, com base na quantidade e a qualidade da droga apreendida.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal O Estado de S. Paulo - Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul

[1][Alexandre Langaro, "Os presos e os Direitos Humanos", jornal O Estado de S. Paulo, 30/3/2023, pág. A5].

[2][Grifos aditados].

[3][HC 73338, o original contém grifos].