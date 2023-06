Preventiva versus qualidade e quantidade da droga apreendida (2)

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

De acordo com o que assentado no artigo anterior sobre o tema, a quantidade e a qualidade da droga apreendida - por si só, isoladamente, e independentemente de qualquer outro fato e ou fundamento concretos, fundados em base empírica idônea, objetiva e precisa - são elementos absolutamente neutros e inteiramente estranhos no tocante à preventiva a que se refere o art. 312, CPP[1].

Por outro lado, a dosimetria, atividade intelectual, operação mental essencialmente regrada, técnica, dogmática - e também zetética[2] -, lógica e jurídica, tem de ser realizada com observância, estritíssima, do balizamento normativo material e instrumental próprio de regência.

Nesse sentido, a Lei 11.340/2006 estabelece, no ponto, o seguinte:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.[3]

Vale ressaltar, por inteiramente essencial, que, a nuclearidade inerente à tipologia penal relativa ao tráfico é larguíssima - infração penal plurinuclear e de múltiplas condutas.

Larguíssima porque existem dezoito verbos no tipo do preceito inscrito no art. 33 da Lei 11.340/2006.

No STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PROVA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 50 pedras de crack, pesando 10,25g, dinheiro trocado (R$ 692,50), embalagens, celulares, 1 caderno de anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas e os depoimentos dos policiais e testemunhas, além do fato da polícia ter chegado ao acusado, em razão da informação de que um usuário entrou na casa de sua mãe, subtraiu um aparelho celular para trocar por drogas, tendo indicado que realizou tal transação na residência do acusado.

O fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo envolvido.

Sendo dispensável a comprovação da destinação comercial da droga e as circunstâncias que ocorreram o delito, fica o acusado condenado pela prática de conduta prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por manter em depósito 50 pedras de crack, pesando 10, 25g. [Sic] Agravo regimental não provido[4].

Merece destaque também o fato de que a quantidade, a natureza e a qualidade da droga servem como elemento distintivo, caso a caso, a partir de suas circunstâncias, peculiaridades, especificidades e concretudes, para determinar se a substância apreendida destinava-se, ou não, 'a consumo pessoal'.

Na Lei 11.340/2006:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.[5]

Assim, como visto - e revisto -, inexiste qualquer dispositivo na Lei 11.340/2006, lei especial - diga-se, que linque a qualidade e a quantidade da droga à preventiva.

De modo a se fazer pertinente, então, no ponto, o apelo ao postulado de hermenêutica basilar, elementar, pedagógico, profilático, segundo o qual - a lei especial afasta a lei geral.

Soma-se a isso, ademais, que o critério da especialidade, expressamente previsto no art. 12, Código Penal, obstaculiza, de forma linear, a possibilidade de ser articulada, no ponto, tese oposta. Assim:

Legislação especial

Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

Nessa vertente de ideias, então, a qualidade e a quantidade da droga apreendida tem de ser analisadas, pelo juízo criminal, na etapa processual própria, ou seja, na sentença penal condenatória. Isso no que voltado à fixação da pena-base e em ordem a assentar-se, hipótese a hipótese, presente, no particular, o Direito Penal do Fato[6], a existência do tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado para reduzir - e trata-se de direito subjetivo do perseguido penalmente pelo Estado, se e quando preenchido os requisitos legais[7] -, considerado esse contexto especial, específico e, principalmente, normativo fundante, o castigo. Reduzir o castigo no porcentual de um sexto a dois terços. Ressalta-se, por necessário, no ponto, que, no caso de tráfico privilegiado, a pena é fixada, como regra, em um ano e oito meses.

O STJ afirmou, no ponto, a seguinte tese - Tema Repetitivo 1139:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.[8]

Vide, no particular, no Supremo, nesse exatíssimo sentido, o Tema 712:

Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

15. É bom lembrar que a reincidência - específica ou não -, impede, todavia, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No STJ:

A reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto.[9]

No STF:

[...] a jurisprudência pacificada de ambas as Turmas que tratam de matéria criminal no âmbito desta Corte Superior, é firme no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado.[10]

[...] Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art.33, § 4º - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. [...][11]

Torna-se importante enfatizar, por inteiramente fundamental, que o acesso fortuito à droga - a um cigarro de maconha, por exemplo - não consuma o crime a que se refere o art. 28, caput, Lei 11.343/2006.

Isso porque o acesso fortuito - por exemplo, numa roda de amigos, a pessoa recebe um cigarro de maconha, o fuma e o passa adiante - não reúne qualquer dos elementos legais de que trata o art. 28, caput, Lei 11.343/2006, não se consumando, então, no ponto, por efeito cabal, expresso e mandamental, emanado do enunciado revelado pelo postulado da anterioridade da lei penal, a infração penal 'de uso'. Postulado da anterioridade da lei penal - tal e como expressamente previsto nos arts. 5º, XXXIX, CF e 1º, CP[12].

É dizer, o ato de 'fumar', na hipótese exemplificada anteriormente, não é elemento da definição legal do 'crime de uso de droga'. Dado que o tipo do art. 28, caput, Lei 11.343/2006, contém apenas os verbos adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal. Incidindo, no ponto, repita-se, o postulado da anterioridade da lei penal.

Na Constituição federal e no Código Penal, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

No Direito Internacional dos Direitos Humanos:

Artigo 11.º

2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido.[13]

ARTIGO 15

Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não constituam delito de acordo com o direito nacional ou internacional, no momento em que foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se.[14]

ARTIGO 9

Princípio da Legalidade e da Retroatividade

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado.[15]

Vale relembrar, concluindo, que, ao Poder Judiciário, toca o dever, inexorável, de observar -- e, decerto, o de aplicar -, aos casos concretos, o Direito Internacional dos Direitos Humanos e a jurisprudência oriunda da Corte Interamericana de Direitos Humanos[16].

Nesse sentido, invoca-se a Recomendação 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça, com a seguinte ementa:

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.[17]

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul

