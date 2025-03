PRF acha 90 mil comprimidos de ecstasy dentro de puff em carro que fez ultrapassagem proibida

A Polícia Rodoviária Federal no Paraná apreendeu na manhã desta quarta-feira, 12, uma carga de 90 mil comprimidos de ecstasy em Céu Azul, município com cerca de 11 mil habitantes, a 545 quilômetros de Curitiba.

A poderosa droga sintética estava oculta dentro de um puff no carro de uma mulher que havia feito uma ultrapassagem proibida na rodovia BR-277. A estrada passa por Céu Azul, cidade conhecida como a ‘Capital do Oxigênio’ por ter mais de 70% de seu território ocupado pelo Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural Mundial da Unesco.

90 mil comprimidos de ecstasy apreendidos pela PRF no Paraná. Foto: Polícia Rodoviária Federal

Esta é a segunda maior apreensão de comprimidos de ecstasy na história da PRF. O maior confisco ocorreu em 2017, em Cajati (SP), na BR-116, quando 100 mil comprimidos foram encontrados. A abordagem ao veículo ocorreu após uma ultrapassagem proibida. A equipe de agentes da PRF verificou que a condutora do carro não possuía CNH. A mulher demonstrou nervosismo quando questionada, detalhe que despertou a desconfiança dos policiais. Eles deram início à vistoria e, dentro de um puff, encontraram pacotes de comprimidos coloridos de ecstasy.

A mulher e a droga foram encaminhadas para a Polícia Federal para registro de crime de tráfico.