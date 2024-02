Agora vieram as inteligências artificiais generativas fazer tremer as bases também de quem nunca havia sentido medo de ser substituído por máquinas. Textos, vozes, imagens e até corpos, criados a partir de prompts de comando – textos descritivos para a execução de uma tarefa por inteligência artificial –, vêm transformando todo o setor de produção cultural e de entretenimento antes mesmo do surgimento de regulamentações específicas às inteligências artificiais.

Em poucos meses as preocupações passaram a uma complexidade alarmante. As questões relacionadas a direitos autorais e propriedade intelectual foram somadas às situações que envolvem direito de imagem e utilização da identidade humana como matéria-prima, o que pode ser aplicável às produções audiovisuais em geral.

As grandes produtoras de Hollywood tentaram estabelecer vínculos contratuais de escaneamento de atores para criar produções audiovisuais sem a necessidade de atuação dos artistas. Empresas de games estão sintetizando vozes para personagens com o intuito de não mais precisarem contratar dubladores. Em 2021, a empresa britânica Flawless criou um software capaz de sincronizar os movimentos labiais de atores com o idioma de dublagem. Esse recurso, em conjunto à extração da voz original de atores e sintetização para reprodução em outro idioma já é suficiente para dispensar dubladores, enquanto a digitalização da imagem e sua respectiva manipulação por deepfake poderia extinguir o ofício da atuação para cinema e TV.

Modelos criadas por IA já faturam milhares de dólares por mês com a produção de conteúdos adultos, e ainda recebem propostas de casamento. Aplicativos que utilizam inteligências artificiais generativas criam desenhos personalizados para tatuagens, e entre os artistas do setor já é uma preocupação o eventual surgimento de máquinas capazes de substituir o trabalho manual. Paul McCartney acabou de gravar uma música com John Lennon graças ao auxílio da inteligência artificial.