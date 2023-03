Prisão na segunda instância exige nova Constituição

Adib Abdouni. Foto: Divulgação

O senador Sérgio Moro colheu assinaturas suficientes para requerer o desarquivamento do Projeto de Lei n. 166/2018, que propõe a alteração do artigo 283 do Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância.

Acerca da matéria, em fevereiro de 2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - ao rejeitar por maioria de votos o Habeas Corpus n. 126.292 - alterou drasticamente sua jurisprudência da Corte para afirmar que, a partir de então, seria possível a execução provisória da pena após a confirmação em segunda instância da sentença penal condenatória, mesmo antes de seu trânsito em julgado.

Entretanto, em 2019 - por meio do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43 e 44 - a Corte Suprema proclamou, por decisão majoritária de votos (6X5), a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal (objeto do aludido Projeto de Lei), que afirma que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, em exata harmonização ao que contido no artigo 5º., LVII da Carta da República, a prestigiar o princípio da inocência ou da não culpabilidade.

Em que pese revelar-se perfeitamente razoável o reclamo da sociedade leiga acerca do desfecho havido no Plenário do Supremo Tribunal Federal motivado pelo sentimento de impunidade que se irradia do resultado proferido - ante a morosidade insuperável da máquina do Poder Judiciário em prestar a tutela jurisdicional penal com o consequente encarceramento daqueles já condenados por sentença penal condenatória -, o fato jurídico incontornável é que o legislador constituinte originário optou por adotar regra garantista inabalável - no campo dos direitos e garantias fundamentais - segundo a qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nessa ordem de ideias, o desarquivamento do PLS n. 166/2018 - com o fito de alterar o artigo 283 Código de Processo Penal, de modo a autorizar a prisão em segunda instância - não reclama reflexão maior, por cuidar-se de iniciativa imprópria e, sobretudo, inconstitucional, por vício insanável que o acomete já em seu nascedouro, na forma do que já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto guardiã da Carta da República.

Vale dizer, o entendimento favorável à execução provisória da pena - presente o atual cenário constitucional -, ganha contornos de populismo político, em nítida subversão da ordem jurídica, tornando tábula rasa um dos mais fundamentais mandamentos constitucionais de proteção do indivíduo, em combate ao arbítrio e ao abuso do Estado punitivo: a presunção de não culpabilidade.

Com efeito, a aludida proposta legislativa promove repugnável tentativa de mitigar a presunção de inocência enquanto condicionante da execução da sentença penal condenatória ao julgamento de segunda instância, por equivaler à completa aniquilação do referido preceito republicano, ou, na letra do texto constitucional, em sua abolição, cujo comando constitucional foi erigido à categoria de cláusula pétrea.

Confira-se: "Art. 5º. (...) LVII - ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso".

Não se desconhece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, inclusive para alterarem o texto constitucional, a denominar o poder derivado constituinte, tal como previsto nos artigos 1º., parágrafo único e 60, da Carta Magna.

Contudo, não se pode perder de vista que o exercício desse poder conferido aos congressistas deve observar os termos e limites expressos ou implícitos contidos na própria Constituição Federal, que, à evidência, restam extrapolados pelo que versado no Projeto de Lei n. 166/2018.

Assim, mostra-se inescapável concluir que imutabilidade da não culpabilidade somente poderá ser apreciada, votada e implementada por meio de uma nova Constituição - e não por via transversa, mediante alteração de norma infraconstitucional, no caso, o Código de Processo Penal -, a fim de alterar tão fundamental direito do cidadão.

*Adib Abdouni, advogado constitucionalista e criminalista