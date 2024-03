A fim de não deixar dúvidas sobre o nosso já antigo posicionamento, há premente necessidade de que os núcleos urbanos informais sejam efetivamente providos de serviços de saneamento básico como água, esgoto e drenagem (neste caso evitando enchentes e inundações, cada vez mais frequentes, não somente em razão das mudanças climáticas, mas muito por força de ocupações urbanas desordenadas decorrente das omissões do poder público), e até mesmo limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos (causadores de poluição dos corpos d´água e do lençol freático, gerando problemas de saúde de toda ordem, em especial de doenças de veiculação hídrica, os quais também são classificados como uma das vertentes do saneamento, mas não previstos na Lei de Reurb como obrigatórios, ainda que o Município possa fazê-los por lei municipal).

Com base nessas quatro vertentes do saneamento básico (art. 3º, I, da Lei 11.445/07, alterada pela Lei 14.026/20, denominada de Novo Marco Legal do Saneamento Básico), tomamos a liberdade de, desde já, consignar que o tema foi abordado em dois artigos distintos: um deles em 26/04/2021, denominado de “Saneamento básico e regularização fundiária (Reurb) em favelas”[2] e o outro em 17/03/22, com o título “Premissas do novo Marco Legal do Saneamento e a atuação do MP”[3].

Portanto, as observações que doravante faremos, envolvendo a atual polêmica privatização da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), não possuem qualquer conotação política, mas sim a de enfatizar que quer os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário fiquem a cargo da gigantesca empresa de saneamento da administração indireta do Estado de São Paulo, quer seja transferida à iniciativa privada, não se poderá abrir mão de que o abastecimento público de água potável e os serviços de esgotamento sanitário sejam levados a todos os habitantes de núcleos informais situados na zona urbana ou na zona rural mas com finalidade urbana (moradia ou lazer). Sempre com metas e indicadores para se acompanhar a eficiência e cobertura dos serviços, bem como com efetivo acompanhamento das agências reguladoras (ARSESP ou ARES PCJ).

Em caso de concessão do abastecimento público e dos serviços de esgoto de 373 Municípios do Estado de São Paulo à iniciativa privada, deverá ser prevista vedação de distribuição de lucros e dividendos caso descumpridas as metas e cronogramas contratuais (art. 11, § 5º da Lei 11.445/07), bem como a retomada dos serviços por parte do Poder Concedente (art. 11-B, § 7º).