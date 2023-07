Procon identifica variação de quase 1000% no preço de um mesmo medicamento em farmácias de São Paulo

A pesquisa anual do Procon sobre preços de medicamentos em 17 municípios do interior de São Paulo e na capital paulista identificou uma grande variação entre os mesmos produtos vendidos em diferentes farmácias. O salto chega a 969% entre medicamentos genéricos e 166% em marcas de referência.

O levantamento aponta que o preço dos remédios disparou acima da inflação neste ano. Considerando apenas os sites das principais redes farmacêuticas da capital — que possuem disparidade menor de preços — constatou-se aumento médio de 9,84% no período de 2022 a 2023 entre 23 itens pesquisados, de uso comum da população.

O avanço nos preços representa o dobro do aumento do IPCA, um dos principais índices de inflação do Brasil, que apresentou variação de 3,94%.

Preço de medicamentos nas principais redes em São Paulo sobe mais do que o dobro da inflação Foto: Reprodução/Portal Brasil

A maior variação de preços identificada no levantamento do Procon foi de 969% no medicamento Nimesulida genérico, segundo dados apurados em lojas físicas da região. A diferença está em farmácias de Presidente Prudente, no extremo do Estado, onde o remédio chega a custar R$ 31,96 na Droga Rizzo.

A grande variação se dá, também, pelo fato de outra farmácia oferecer o mesmo produto por R$ 2,99 — consideravelmente abaixo do preço médio da cidade, que é R$ 13,74.

Apesar de ter um preço maior na Nimesulida, a Droga Rizzo mantém-se próxima da média nos demais medicamentos: 48% dos seus itens estão com preços menores ou iguais à média da cidade.

Continua após a publicidade

Em Presidente Prudente, o Procon identificou uma diferença de 969% entre o mesmo medicamento em duas farmácias diferentes Foto: Reprodução/Procon-SP

Nos sites das seis principais redes de farmácias na capital, a Nimesulida genérica também teve a maior variação da série no dia da coleta de preços. Enquanto o menor preço era de R$ 2,99, o maior bateu em R$ 13,29 - diferença de 344,48%.

A diferença da Nimesulida genérica nas principais redes farmacêuticas é de 344,48% Foto: Reprodução/Procon-SP

A grande disparidade entre marcas de referência nos sites das principais redes é com o medicamento Amoxil (Amoxicilina). O menor preço é R$ 31,67, enquanto o maior é R$ 59,28, ou 87,18% maior.

Em uma das redes pesquisadas, o Amoxil está por R$ 31,67, enquanto em outra está R$ 59,28: 87,18% a mais. Foto: Reprodução/Procon-SP

Nas lojas físicas, o destaque para marcas de referência está na cidade de Guaíra com o medicamento Lasix (Furosemida). Ele chega a custar R$ 9,00 em um estabelecimento e R$ 23,94 em outro — variação de 166%.

Em Guaíra, o Procon apontou uma variação de 166% no medicamento Lasix. Foto: Reprodução/Procon-SP

Continua após a publicidade

Ainda de acordo com o levantamento do Procon-SP, as redes de farmácias com o maior número de medicamentos acima do preço médio são a Drogaria São Paulo - 79% dos itens pesquisados com preço maior que a média calculada entre concorrentes -, a Drogasil (73%) e a Droga Raia (70%).

Os preços, no entanto, podem mudar. A recomendação do Procon é que os clientes façam sua própria pesquisa. Segundo os técnicos do Procon, o objetivo do levantamento é ‘oferecer valores de referência para os consumidores paulistas e reforçar a importância de se pesquisar os preços em vários estabelecimentos’.

O Procon-SP destaca que ‘as farmácias e drogarias não podem cobrar pelos medicamentos preços acima do permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa.

O estudo considerou sites das principais redes de farmácias tendo como referência um endereço na região central da cidade de São Paulo - Drogaria São Paulo, Drogasil, Extrafarma, Droga Raia, Pague Menos e Ultrafarma.

A apuração envolveu também lojas físicas nos municípios de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Bebedouro, Campinas, Guaíra, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Vicente e Sorocaba.

As lojas foram visitadas entre os dias 5 e 7 de junho e os dados separados em comparações por município.

COM A PALAVRA, A DROGA RIZZO

Continua após a publicidade

Ao Estadão, a gerência da Droga Rizzo em Presidente Prudente afirmou que o preço de medicamentos genéricos varia muito de acordo com o laboratório e que atualmente a farmácia conta com várias marcas diferentes, com variações na tabela de preços. A Rizzo apontou que trabalha com descontos grandes para a venda. Nesta terça-feira, 4, o menor preço relatado para o Nimesulida genérico foi de R$ 14,99, e não de R$ 31,96 como foi apurado pelo Procon-SP no início de junho.

COM A PALAVRA, AS REDES DROGA RAIA E DROGASIL

A RD-RaiaDrogasil, responsável pelas redes Raia e Drogasil, afirmou que seus medicamentos estão em conformidade com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa e que trabalha com descontos que ‘variam de maneira dinâmica’ para oferecer melhores preços. Confira a resposta na íntegra:

Em resposta à solicitação, a RD-RaiaDrogasil ressalta que sua política de preços está em conformidade com as determinações da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por estabelecer o Preço Máximo ao Consumidor (PMC).

A dinâmica de preços nas nossas farmácias considera a aplicação de diversas modalidades de descontos ao consumidor, como os oferecidos por programas de laboratórios, convênios de saúde e programas de fidelidade da Droga Raia e da Drogasil. Esses descontos variam de maneira dinâmica de forma a garantir aos nossos clientes o melhor preço no momento da compra.

A RD-RaiaDrogasil reitera, ainda, seu compromisso de ser, até 2030, o grupo que mais contribui com uma sociedade mais saudável, e atua constantemente para garantir que a população tenha acesso a produtos e serviços em saúde e bem-estar de maneira democrática e acessível.

COM A PALAVRA, A DROGARIA SÃO PAULO

Continua após a publicidade

O Grupo DPSP, responsável pela Drogaria São Paulo, declarou que os valores praticados podem variar ‘em função de diversos fatores como os diferentes laboratórios e promoções, entre outros’ e que a rede tem, como objetivo, ‘a democratização de preços’.

O Grupo assinalou que distingue opções diferentes de genéricos, ‘com preços de entrada, intermediários e genéricos de referência”. Estes últimos seriam marcas genéricas mais conhecidas pela população e com preço mais alto. Confira a resposta na íntegra:

O Grupo DPSP informa que os preços praticados para todos os seus medicamentos estão em conformidade com as determinações da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). O relatório produzido pelo Procon-SP é uma importante ferramenta para os consumidores. Os valores praticados em nosso site podem variar em função de diversos fatores como os diferentes laboratórios e promoções, entre outros.

Um de nossos maiores objetivos é a democratização de preços, para que seja possível levar medicamentos de qualidade à população. Em função disso, para todos os remédios vendidos em nossos diversos canais, oferecemos no mínimo três opções de genéricos, com preços de Entrada, Intermediários e Genéricos de Referência, além dos Medicamentos de Marcas Referência.

Por fim, também oferecemos outras opções como medicamentos do programa Farmácia Popular e convênios com laboratórios que resultam em medicamentos que podem ter descontos de até 80%.