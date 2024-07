Procurador de Minas cospe e tenta agredir funcionária de cinema por causa de pipoca; veja o vídeo

Procurada, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais não respondeu se abrirá investigação sobre a conduta do servidor. Limitou-se a dizer que não concorda com a conduta. “A AGE-MG não compactua com eventuais desvios de condutas de quaisquer de seus integrantes, ainda que fora de suas atribuições institucionais, preservado o direito ao contraditório e a ampla defesa”, responderam em nota. Rabello não foi encontrado. O espaço segue aberto.

Em imagens registradas por uma câmera de segurança do shopping, Rabello aparece cuspindo na funcionária e, posteriormente, tenta dar um soco na mulher com a mão direita. Dois outros funcionários do local aparecem e tentam contê-lo. Rabello, no entanto, anda pelo espaço para se aproximar da vítima. Veja: