Procurador de SP quer ‘ação autônoma’ para confiscar todo patrimônio de facções do crime

Em meio ao desafio do crime organizado que se alastra pelo país e convencida de que não basta apenas prender as lideranças, a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo elaborou um anteprojeto que pode representar um golpe importante contra facções que multiplicam seu patrimônio móvel e imóvel aqui e no exterior. O texto, entregue na semana passada ao ministro Ricardo Lewandowski (Justiça), prevê a adoção da ação civil autônoma de perdimento de bens ou extinção de domínio - na prática, o Ministério Público e também a União, Estados e municípios poderão pleitear à Justiça a perda de patrimônio do crime organizado.

PUBLICIDADE O anteprojeto foi levado ao Ministério da Justiça na semana passada pelo chefe do Ministério Público paulista, procurador Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Sua meta é sufocar as finanças do crime, uma aspiração antiga dos investigadores. A proposta do Ministério Público foi coordenada pelo Núcleo de Apoio Especializado em Organizações Criminosas, Lavagem de Dinheiro e Corrupção, ligado ao Centro de Apoio Operacional Criminal da Procuradoria. Ela contém pontos a serem alterados na Lei 12.850/2013, a Lei de Organizações Criminosas, aumentando o poder de fogo do aparato estatal contra as facções. Oliveira e Costa esclarece que o objetivo é incluir na legislação mecanismo de extinção dos direitos de posse e propriedade e de todos os demais direitos, reais ou pessoais, sobre bens de qualquer natureza ou valores, que sejam produto ou proveito, direto ou indireto, de atividade ilícita ou com a qual estejam relacionados.

Carros de luxo apreendidos na Operação Ferrari em 2015, patrimônio de quadrilha investigada ultrapassava R$ 40 milhões, segundo a Polícia Federal. Foto: PF

Frequentemente, promotores que combatem grupos marginais - inclusive com ousado poder de infiltração em setores da administração pública -, ingressam em juízo com pedidos de confisco de bens, mas esbarram em uma legislação frágil e, não raro, na benevolência de tribunais que, em diversos casos, autorizam a devolução de carros de luxo, fortunas em dinheiro e até lanchas e helicópteros adquiridos via tráfico internacional e outros delitos.

A ação civil autônoma de perdimento de bens ou extinção de domínio é uma ferramenta que mira diretamente o sequestro de ativos do crime. O Ministério Público e entes governamentais poderão recorrer ao Judiciário pela ‘perda de patrimônio que proceda de atividade ilícita, seja utilizado para a prática de crime, esteja relacionado ou destinado ao delito, sirva para a ocultação de bens obtidos indevidamente e resultem de qualquer negociação a partir de acumulação delituosa’.

O alcance do texto é amplo e cerca atividades criminosas em seus mais variados campos de atuação. Veja quais:

Extorsão mediante sequestro

Tráfico internacional de pessoa com fins de exploração sexual

Tráfico interno de pessoa com fins de exploração sexual

Peculato

Inserção de dados falsos em sistema de informações

Concussão, corrupção passiva, corrupção ativa

Exploração de prestígio, tráfico de influência

Corrupção e concussão de funcionários do Fisco

Comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo

Delitos previstos na Lei de Tóxicos, Lei de Organização Criminosa, Lei de Lavagem de Dinheiro e os de natureza ambiental

O procurador-geral de Justiça de São Paulo avalia que a proposta da ação, se aprovada, levará os autores desses crimes a amargarem “um risco muito maior de perder o que foi acumulado a partir da prática de ilícitos”.

Na semana passada, Oliveira e Costa foi a Brasília e se reuniu com Lewandowski e com o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo. O procurador-geral pediu que o governo federal patrocine a tramitação da proposta no Congresso.

Na exposição de motivos do anteprojeto, o Ministério Público paulista afirma que “a extinção de domínio é exemplo de instrumento jurídico destinado ao bloqueio e perdimento de bens, direitos ou valores que tenham relação com atividades ilícitas”. “Todavia, a novidade do instrumento reside no fato de prescindir de condenação criminal para que sejam alcançados aqueles bens, direitos ou valores, evidentemente, preservando-se o devido processo legal.”

O texto cita exemplos da Colômbia, México, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e África do Sul. “O Brasil vem participando das discussões internacionais acerca do tema, sem, contudo, ter ainda adotado legislação a respeito, como os países citados.” A proposta tem por base o relatório da Ação 16 de 2011 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que impulsionou a discussão sobre o tema no âmbito legislativo. O tema é objeto de seis projetos de lei, o primeiro deles de 2015. “Num contexto mundial de busca ao intensivo combate à prática de lavagem de dinheiro e às organizações criminosas, os organismos internacionais recomendam a implementação, por parte das nações, de legislação que autorize a extinção de domínio ou perda de bens.”

O promotor Fábio Ramazzini Bechara, especialista em combate ao crime organizado, subscreve a proposta levada ao Ministério da Justiça. Bechara aborda um ponto crucial. A extinção civil do domínio ou perda civil de bens, no direito estrangeiro, é conceituada como a privação do direito de propriedade sem qualquer compensação ao titular, em razão de aquela ter sido usada de maneira contrária às determinações legais do ente soberano em um contexto mundial de busca ao intensivo combate à prática de lavagem de dinheiro e às organizações criminosas, os organismos internacionais recomendam a implementação, por parte das nações, de legislação que autorize a extinção civil de domínio in rem ou perda civil de bens. No Brasil, o fundamento constitucional que autoriza a expropriação sem indenização da propriedade ou posse, em razão do descumprimento de sua função social, encontra lastro no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988, que reza: “a propriedade atenderá a sua função social”.

O texto afirma que o contraditório e a ampla defesa estão e permanecem garantidos no anteprojeto de lei, o qual adota para a ação de perda civil de bens o rito da ação civil pública, e, subsidiariamente, o Código de Processo Civil.

Não sendo conhecido, eventualmente, o local do ilícito, poderão ser eleitos, alternativamente, o foro de situação dos bens ou aquele de domicílio do réu, ambas as alternativas igualmente justificáveis e coerentes com a legislação civil, segue a proposta.

O texto reforça o “poder de cautela do juiz, reconhecendo sua competência, a qualquer tempo, para concessão de quaisquer medidas de urgência que se mostrem necessárias para garantir a eficácia do provimento final”.

Fixa-se o prazo de 365 dias - prorrogável por igual período, desde que fundamentadamente justificado ao juiz da causa - para vigência de medidas preparatórias. “Este rigor garante os direitos individuais, ao tempo em que exigirá do Estado cautela e disciplina extremadas na iniciativa e no próprio pedido de medidas cautelares quaisquer.”

O anteprojeto de lei prevê que a alienação antecipada será realizada por meio de leilão, não sendo admitido preço vil, ficando o depósito dos valores em contas remuneradas vinculadas ao juízo.

Julgado procedente o processo, o juiz determinará medidas necessárias para transferência definitiva dos bens, direitos e valores discutidos. “Ao mesmo tempo, a sentença de improcedência por eventual insuficiência de provas não faz coisa julgada material, podendo qualquer dos legitimados propor nova ação com o mesmo objetivo, desde que lastreada em nova prova.”

Fábio Bechara argumenta que a extinção de domínio é uma importante ferramenta no combate ao crime organizado e transnacional. “Por meio dela, é viável a retirada ou diminuição do poder econômico dessas organizações, resultando em um combate mais eficiente.”