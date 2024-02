O trabalho, que resultou na denúncia de 41 acusados, contou com o apoio dos integrantes do Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPF) no Estado.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal resultaram em outras quatro apreensões, totalizando cerca de 100 toneladas da droga.

O entorpecente ingressava no Brasil pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.