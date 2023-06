Procuradora reclama de salário de R$ 37 mil. ‘Só para meus brincos, pulseiras e sapatos’; assista

Dedicado, discreto, alérgico a lula: conheça Cristiano Zanin, advogado do presidente indicado ao STF

Aos 47 anos de idade, o piracicabano Cristiano Zanin Martins pode ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, se passar pela sabatina do Senado; advogado ganhou projeção por seu empenho na defesa do presidente na Lava Jato