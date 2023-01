Procuradoria pede à Justiça que casse aposentadoria de ex-delegado do Dops de São Paulo por prisão, tortura e morte de seis opositores da ditadura

Ministério Público Federal entra com ação civil para que Carlos Alberto Augusto, o Carlinhos Metralha, hoje aposentado, seja obrigado a ressarcir o Tesouro por indenizações pagas às famílias de vítimas do Massacre tal, em 1973, no município de Paulista, a 15 quilômetros do Recife