Procuradoria eleitoral questiona gastos de R$ 23 milhões da campanha de Tarcísio

Ministério Público Eleitoral pede multa a Tarcísio de Freitas e ao vice Felício Ramuth.

O Ministério Público entrou com representação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo atribuindo ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a seu vice Felício Ramuth supostas irregularidades na arrecadação de recursos de campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral questiona gastos de R$ 24,3 milhões com empresa de comunicações, 'sem a apresentação de documentos aptos a demonstrar a regularidade das vultosas despesas'.

A Procuradoria também aponta 'doações financeiras de fontes vedadas', recebidas de pessoas físicas, inclusive mediante financiamento coletivo.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA REPRESENTAÇÃO

De acordo com a Procuradoria, as irregularidades descritas na representação já haviam sido apontadas pelo órgão técnico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas as contas da campanha ainda não foram analisadas pela Corte.

O Ministério Público Eleitoral em São Paulo também levou ao TRE representações em que imputa irregularidades na campanha de seis deputados eleitos - três federais e três estaduais. A Procuradoria ressaltou que as irregularidades atribuídas aos parlamentares já foram reconhecidas pela Corte Eleitoral.

As sete impugnações levadas ao Tribunal Regional Eleitoral têm como fundamento artigo da Lei das Eleições que mira condutas contrárias às normas de arrecadação e gastos de recursos para fins eleitorais. As sanções podem implicar na cassação de diploma expedido.

COM A PALAVRA, TARCÍSIO

"Todos os documentos e as explicações pertinentes já foram apresentadas no processo de prestação de contas, que ainda está pendente de apreciação pela Justiça Eleitoral. Todos os questionamentos já foram esclarecidos"