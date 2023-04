Procuradoria em Santa Catarina mira prefeitos em operação sobre corrupção e fraude em contatos de coleta de lixo

Operação Mensageiro teve sua quarta fase aberta nesta quinta-feira, 27. Foto: MPSC/Reprodução

O Ministério Público de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira, 27, uma operação para prender 18 investigados por supostos crimes de corrupção, fraude em licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a contratos de coleta e destinação de lixo. A investigação é conduzida pela Subprocuradoria-Geral de Justiça do MP de Santa Catarina e apura a ligação de prefeitos com os delitos.

As diligências integram a quarta fase da Operação Mensageiro. Os agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e o Grupo Especial Anticorrupção ainda vasculham 65 endereços nas nas regiões Sul, Planalto Norte, Alto Vale e Vale do Itapocu.

Esta é a 4ª fase da Operação Mensageiro, que apura suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina.

As ordens foram expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e são cumpridas nos municípios de Imaruí, Presidente Getúlio, Três Barras, Gravatal, Guaramirim, Schroeder, Ibirama, Major Vieira, Corupá, Bela Vista do Toldo, Braço do Norte, Massaranduba.

A ofensiva ainda contou com apoio do Ministério Público do Distrito Federal, que prendeu um dos investigados que estava viajando em Brasília.

Ao todo, a Operação Mensageiro já executou 196 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão preventiva, indica o Ministério Público em Santa Catarina.