Procuradoria em SP abre investigação sobre ex-promotor que admitiu ter acusado Haddad por vingança

HADDAD BRASÍLIA DF 06.11.2023 HADDAD/LULA/LÍDERES DO GOVERNO NO SENADO/REFORMA TRIBUTÁRIA POLÍTICA OE - O ministro da fazenda Fernando Haddad (foto) acompanhado do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da reunião para tratar da reforma tributária com líderes do governo no Senado Federal realizada na noite desta segunda-feira (06) no Palácio do Planalto em Brasília. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Júnior/Estadão

A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 8, uma investigação sobre a conduta de um de seu ex-integrantes, o promotor aposentado Marcelo Millani. Ele integrou durante anos a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, braço do Ministério Público paulista que investiga corrupção e improbidade.

O Ministério Público decidiu avaliar a atitude do ex-promotor após ele afirmar ter se ‘excedido em sua conduta e ajuizado ações de improbidade administrativa’ contra o atual ministro da Fazenda Fernando Haddad em razão da denúncia em que o então prefeito de São Paulo, em 2017, lhe atribuiu suposta cobrança de propina de R$ 1 milhão.

“Caso reste comprovado o cometimento de algum ato em desacordo com a legislação, o MPSP ajuizará ação judicial de cassação de aposentadoria”, informou o órgão.

Internamente, o caso gerou rebuliço. Ex- colegas de Millani estão indignados e defendem a cassação da aposentadoria dele. Procuradores de Justiça ainda avaliam a possibilidade de o MP mover uma ação civil de reparação contra o ex-promotor de Justiça.

A declaração de Millani consta de um acordo fechado entre Millani e Haddad. O pacto foi celebrado com o objetivo de enterrar uma ação que o promotor moveu contra Haddad por crimes contra a honra, justamente em razão da denúncia de suposta corrupção. O promotor sofreu derrotas no caso em instâncias inferiores da Justiça.

Continua após a publicidade

O termo que está no centro do imbróglio foi homologado, no último dia 7, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nele, o promotor aposentado admite que em razão da denúncia feita por Haddad e ‘com uma má interpretação da conduta do então prefeito’, entrou com quatro ações contra o petista.

Os processos por suposta improbidade em que o promotor teria ‘se excedido’ são:

Ação ajuizada em fevereiro de 2016, sobre suposta irregularidade em obras em ciclovias

Ação ajuizada em dezembro de 2016 sobre supostas irregularidades no Teatro Municipal

Ações ajuizadas em novembro de 2015 e agosto de 2016 com suposta acusação da criação da ‘indústria da multa’ em São Paulo

COM A PALAVRA, MARCELO MILANI

A reportagem do Estadão fez contato por telefone com o promotor de Justiça aposentado Marcelo Milani, que não se manifestou.