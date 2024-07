Procuradoria mira questionário da PRF sobre ‘inclinação política, de esquerda, centro ou direita’

Viatura da Polícia Rodoviária Federal. Foto: PRF/Divulgação

O Ministério Público Federal abriu investigação sobre a adoção pela Polícia Rodoviária Federal de um questionário a servidores da corporação com perguntas sobre suas inclinações político-partidárias. A Procuradoria em Goiás deu 15 dias para a PRF se manifestar.

Segundo a Procuradoria o objetivo é 'apurar a motivação, a legalidade, a necessidade e a utilidade desse ato administrativo por parte da PRF'. A reportagem do Estadão pediu manifestação da Polícia Rodoviária Federal. O espaço está aberto. O MPF oficiou o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, solicitando cópia integral do questionário distribuído e o envio de todos os documentos e normas internas que subsidiaram a criação e aplicação do questionário. O questionário foi inserido no âmbito de um curso sobre direitos humanos ministrado à corporação. O documento inclui perguntas sobre a 'inclinação política do servidor, se de esquerda, centro ou de direita'.

A capacitação foi incluída no curso de formação da PRF após decisão judicial proferida em 2022.

À época, a Justiça Federal determinou que o curso abordasse “temas que envolvam protocolos de abordagem policial a grupos vulneráveis (negros, mulheres, indígenas, quilombolas, portadores de enfermidades físicas e mentais, população LGBTQIA+, etc), com enfoque na seletividade da abordagem policial na população pobre e negra”, atendendo a pedido do MPF, autor da ação.

Este processo segue tramitando na 6ª Vara Federal de Goiás (1028673-25.2022.4.01.3500).

