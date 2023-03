Procuradoria cobra R$ 12,7 bi do 'cartel da laranja' por 'aniquilamento' de mercado

Procuradoria descreve 'prejuízos' causados por cartel de 16 citrícolas e empresários no mercado da laranja em São Paulo. Foto: CÉLIO MESSIAS/AE

O Ministério Público Federal em São Paulo moveu uma ação civil pública contra o chamado cartel da laranja, pedindo R$ 12,7 bilhões como indenização por danos econômicos e morais causados pelo acerto entre 16 pessoas e empresas. Na ação, a procuradora Karen Louise Jeanette Kahn, afirma que o processo é motivado pela 'necessidade inarredável' de reparar prejuízos causados pelo conluio que causou 'retrocesso e encolhimento' do setor citrícola e impactou 'patrimonial e moralmente' pequenos e médios produtores de laranja, consumidores e 'a ordem econômica como um todo'.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA AÇÃO

O MPF requer o pagamento de R$ 8.494.057.973,69 pelos prejuízos patrimoniais causados pelo cartel por parte das empresas processadoras do suco de laranja concentrado congelado. Além disso, pede indenização de R$ 4,25 bilhões por dano moral em razão das 'restrições ao desenvolvimento natural do mercado, ao acesso ou ao desenvolvimento de competidores e da afetação do bem-estar coletivo'.

Segundo a Procuradoria, as pessoas e empresas acionadas judicialmente tiveram 'reconhecida e decisiva participação na manipulação da produtores de laranja, visando - e verdadeiramente logrando - o aniquilamento da concorrência vertical no mercado produtor, com o consequente e ilegal incremento de seus lucros'.

"É fato que os demandados, ao, praticamente, extirparem do mercado citrícola quase todo um segmento produtivo da atividade econômica brasileira, com reflexos diretos e indiretos ao mercado consumidor da laranja e do suco de laranja processado, laboraram, efetivamente, contra o desenvolvimento do país e bem-estar da sociedade, afetando, em última análise, o próprio interesse público nacional, na manutenção de uma agricultura sustentável e socialmente justa, que opere a oferta de produtos a preços acessíveis a todos os agentes de mercado e consumidores envolvidos na sua cadeia produtiva", narra a procuradora Karen Louise Jeanette Kahn na ação.

"Inafastável, portanto, a conclusão de que o cartel em tela gerou graves prejuízos à sociedade, ao Estado, à concorrência, ao país, e, portanto, ao interesse público nacional, sendo de rigor a punição dos responsáveis, nas pessoas dos demandados", registra ainda o documento.

A ação atinge a Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus),Pamiro Agro Indústria, Cargill Agrícola, Citrosuco Paulista, Citrovita Agro Industrial, Louis Dreyfus Commodities Agroindustrial e a Sucocítrico Cutrale. Também foram acionados Ademerval Garcia, Plínio De Moraes Rossetti, Horst Jakob Happel, Antônio Francisco Armelin Gomes, Reinaldo Roberto Sesma, Kenneth Carson Geld, José Luís Cutrale Júnior, Marcos Neves Penteado Moraes e Guillain Patrice Louis Marie De Camaret.

A atuação da Procuradoria no caso teve início após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) concluir, em fevereiro de 2018, concluir pela existência de ' conduta lesiva e colusiva pelas indústrias processadoras de suco de laranja concentrado congelado em desfavor do mercado produtor da fruta'. O Ministério Público Federal avaliou que o cartel atingiu 80% do mercado produtor de laranja, repercutindo em todo o mercado dos pequenos e médios produtores ao longo de oito anos.

Na ação, o órgão narra que as empresas e pessoas acionadas judicialmente atuavam em conluio no mercado de compra de laranja junto aos pequenos produtores, para o processamento e venda do suco de laranja concentrado congelado, tanto mercado interno, quanto externo.

"Para tanto, adotavam o seguinte modus operandi: se um produtor vendia sua safra para determinada empresa, na safra seguinte, este produtor não conseguia vender para as outras indústrias do setor (já pré-acordadas com a empresa compradora da safra anterior), pois estas sempre lhe ofereciam preços abaixo do que haviam sido pagos pelo seu adquirente habitual", explica a procuradora Karen Louise Jeanette Kahn no documento.

Laranjas. Foto: Pixabay

A responsável pela ação cita como exemplo negociações de compra da laranja feitas em 1999. Elas tiveram início entre abril e maio, mas foram 'apenas e intencionalmente', concluídas em meados de julho, 'no intuito de forçar os produtores ao rebaixamento de preços, quando, então, já haviam se dado significativas perdas nos pomares, assim penalizando os citricultores.'

"Tal fato teria resultado no descarte de mais de 60 milhões de caixas de laranja por safra por parte dos plantadores, com o exercício de abuso de posição dominante por parte das indústrias processadoras na celebração de acordos de comercialização de aquisição de laranjas", indica.

Para a Procuradoria, foi comprovado que o cartel 'expurgou' do mercado citrícola, só no Estado de São Paulo cerca de 75% de médios e pequenos citricultores, 'em razão da quebra de suas pequenas empresas, com o perdimento de suas safras e de suas lavouras'.

"Ocorreu que, no período comprovado da formação do cartel, os citricultores foram obrigados a destruir safras inteiras de sua lavoura, pela prática de baixos preços impostos pelos processadores na aquisição das laranjas, obrigando-os a mantê-las nos pés, até que negociassem os preços a contento das indústrias processadoras, membros do cartel. Disso, resultou que empresas processadoras de suco de laranja, atuais demandadas, a certa altura, já manipulavam as próprias safras dos produtores", narrou o MPF.

COM A PALAVRA, AS EMPRESÁRIOS E CITRÍCOLAS ACUSADAS PELO MPF

A reportagem do Estadão fez contato, por e-mail, com os citados na ação da Procuradoria. O espaço está aberto para manifestações.