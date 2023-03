Procuradoria pede revisão de norma de ocupação de áreas no litoral Norte para evitar novas tragédias

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O zoneamento das cidades do litoral norte de São Paulo que foram vítimas de alagamentos e enchentes em fevereiro deste ano está na mira do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ao todo, 65 pessoas morreram na tragédia e centenas ficaram desabrigadas.

A cidade de São Sebastião foi a mais atingida na catástrofe ( Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

As duas entidades formalizaram um pedido nesta terça-feira, 14, para a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, solicitando que o Zoneamento Ecológico-Econômico das cidades de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba seja revisto.

De acordo com o MPF, a última alteração do zoneamento, feita em 2017, mudou a classificação de áreas de alto risco geológico e hidrológico para 'zonas de adensamento urbano, inclusive industrial', o que permite edificações em áreas com potencial para catástrofes ambientais.

O pedido enviado à Secretaria foi acompanhado de um estudo que identificou essas áreas em que, segundo os dois Ministérios Públicos, não deveria haver ocupação e construções. Uma delas é a Barra do Sahy, praia de São Sebastião que concentrou a maioria das vítimas fatais.

Ao todo, 65 pessoas morreram no litoral norte ( Foto: Divulgação/Defesa Civil)

As alterações no zoneamento de 2017, criticadas pelo MP-SP e pelo MPF, foram aprovadas durante a segunda gestão de Geraldo Alckmin (2015-2018). O decreto aprovado à época substituiu o zoneamento anterior, do ano de 2004.