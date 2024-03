MPF vê ‘desejo de vingança’ e nega investigar Bretas por suposta venda de sentenças

As acusações foram feitas pelo ex-presidente do Departamento de Trânsito do Rio, Rogério Onofre de Oliveira, condenado por Bretas na Lava Jato Rio.

O Estadão teve acesso ao parecer do procurador da República Carlos Aguiar, que promoveu o arquivamento do caso. O documento afirma que não há indícios que corroborem as acusações e sugere que elas podem ter sido motivadas por “desejo de vingança”.

“A declaração unilateral feita por indivíduo que foi julgado e condenado pelo juiz federal representante, sem qualquer indício de prova ou algum elemento capaz de lhe dar verossimilhança, não possui força suficiente para justificar a adoção de medidas cuja mera instauração, por si só, imporia injusto gravame aos investigados”, diz um trecho do documento.