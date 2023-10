Procuradoria vê ‘teorias conspiratórias’ contra vacinação e pede derrubada de 87 canais no Telegram

Campanha de Vacinação contra o Sarampo em 2019. Imagem ilustrativa. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União acionou a Justiça para que o Telegram derrube canais com teorias conspiratórias sobre vacinação nos quais são vendidos ‘passaportes de vacina’ e adulterações de comprovantes de imunização. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia ainda quer que a plataforma forneça informações - nome, e-mail e telefone - sobre os administradores dos grupos para eventual investigação.

O órgão apontou 87 canais ‘que veiculam conteúdo prejudicial à política pública do Programa Nacional de Imunizações em razão da venda do serviço de inserção de informações falsas sobre vacinação nos cadastros do ConecteSUS, bem como por meio da disseminação de teorias conspiratórias que desincentivam a imunização e da promoção de curandeirismos e charlatanismos diversos que podem, inclusive, colocar em risco a saúde da população’.

A AGU pede que a Justiça considere até interromper o funcionamento do Telegram no País em caso de descumprimento da eventual decisão de suspensão dos canais. A ação foi impetrada nesta quinta-feira, 5, perante a Justiça Federal do Amazonas e tem como base previsão do Marco Civil da Internet sobre a remoção de conteúdo nocivo nas redes.

A ação cita alguns exemplos de peças de desinformação compartilhadas nos canais questionados na Justiça. As mensagens dizem, falsamente, que as vacinas causariam mutações e doenças. Em um dos grupos chegou-se a dizer que a ingestão de dióxido de cloro (utilizado em produtos de limpeza) serviria para ‘desintoxicar’ pessoas que tomaram vacinas.

Em outros canais, o foco é a venda de certificados de vacina, inclusive com o pagamento da fraude após o interessado confirmar a adulteração de seu registro. Também há ‘clientes’ ‘elogiando’ as fraudes.

Alguns grupos ainda circulam outros conteúdos ilícitos, de teor antissemita, de apologia ao nazismo e racista, diz ainda a AGU.

O órgão afirma ter impetrado a ação do Amazonas em razão da região Norte do País ser, hoje, uma das com as menores taxas de vacinação. Nessa linha, para o órgão, o local é ‘representativo do prejuízo causado pela disseminação de desinformação’ sobre as vacinas.