Procuradoria diz que há 'vasto acervo de evidências para a imediata responsabilização' do Estado por desassistência aos Yanomami

Investigação foi aberta por determinação do Ministério da Justiça. Foto: Urihi Associação Yanomami

A Procuradoria da República em Roraima abriu um inquérito civil para apurar como 'ações e omissões' de agentes públicos contribuíram para a crise humanitária na Terra Indígena Yanomami. Segundo o Ministério Público Federal, no âmbito de outras investigações em curso, já há 'vasto acervo de evidências para a imediata responsabilização' do Estado pela crise que assola a comunidade indígena. Agora, o órgão quer verificar o grau de envolvimento de cada gestor na situação do povo Yanomami.

O MPF indica que o procedimento aberto nesta segunda, 30, vai investigar a participação de gestores e políticos na desassistência à saúde dos indígenas, além de apurar o descumprimento de ordens judiciais que determinaram a proteção do povo Yanomami. O novo inquérito visa ainda identificar a 'exata dimensão da crise humanitária', suas causas e impactos socioambientais.

No entanto, o Ministério Público Federal considera que um conjunto de provas colhidas em outras apurações feitas pelo órgão já podem implicar em 'imediata responsabilização' do Estado pela desassistência aos indígenas.

"Tal acervo revela um panorama claro de generalizada desassistência à saúde, sistemático descumprimento de ordens judiciais para repressão a invasores do território indígena e reiteradas ações de agentes estatais aptas a estimular violações à vida e à saúde do povo Yanomami", frisou o órgão, ao abrir o inquérito civil.

De acordo com a Procuradoria, os achados da nova investigação vão ser 'essenciais' para estabelecer medidas de reparação e contribuir para a criação de políticas públicas para proteção dos povos indígenas. A apuração se dá na esfera civil, mas o MPF também tem procedimento abertos, na área criminal, sobre denúncias de desassistência das comunidades indígenas de Roraima, garimpo ilegal e abuso de mulheres e crianças.

A investigação do MPF em Roraima foi aberta no mesmo dia em que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de investigação sobre 'altas autoridades federais' do governo Jair Bolsonaro por suposto crime de genocídio de povos indígenas, assim como delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança de tais comunidades. Também deverão ser instauradas apurações sobre desobediência de decisões judiciais e quebra de segredo de justiça.

O ministro viu 'quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação'.

O ministro determinou o encaminhamento, à Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Militar, Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Superintendência Regional da Polícia Federal de documentos que, em sua avaliação, retratam situação 'gravíssima e preocupante, sugestiva de absoluta anomia' na proteção dos indígenas, 'bem como da prática de múltiplos ilícitos, com a participação de altas autoridades federais'.