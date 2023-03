Promotoria de Curitiba denuncia mulher por manter em casa dois cachorrinhos desnutridos, com úlceras nos olhos, ouvidos inflamados, sarna e alopécia

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Promotoria do Meio Ambiente de Curitiba apresentou denúncia na Justiça contra uma moradora do bairro de Santa Felicidade por maus-tratos a dois cachorrinhos que estavam sob sua tutela, um da raça Shitzu e outro vira-lata. De acordo com a acusação, os animais estavam com os olhos inflamados, viviam em meio a fezes e perderam os pelos.

A denúncia foi levada à Justiça na última quarta-feira, 15, e está sob responsabilidade do juiz Diego Santos Teixeira, da 6ª Vara Criminal de Curitiba. No dia seguinte, 16, o magistrado determinou que Mayara Ribeiro Tibes seja citada para apresentar defesa prévia.

O caso chegou à Polícia por meio de uma denúncia anônima feita em 29 de novembro do ano passado.

No mesmo dia, agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foram até a casa de Mayara e encontraram os dois cãezinhos.

Os dois foram entregues aos cuidados do Instituto Fica Comigo, que acolhe animais em situação de vulnerabilidade.

A acusação se ampara no laudo feito por uma médica veterinária que atendeu aos dois cachorrinhos. A profissional atestou que eles estavam desnutridos e possuíam 'sérias lesões de pele devido a infestação de ectoparasitas como pulgas e carrapatos, o que causou a alopecia' (perda dos pelos). Os dois estavam com sarna.

A infecção nos olhos foi diagnosticada como 'ceratoconjutivite seca com úlcera de córnea'. Os animais possuíam infecções fúngicas nos olhos e otitite 'severa, com muita secreção e edema em ambos os ouvidos'.

Os agentes que foram ao local também constataram que os animais estavam em local úmido e sujo com suas próprias fezes e urina.

Mayara responderá pelo crime de maus-tratos a animais. A pena prevista é de dois anos a cinco de reclusão. Ela também pode ser condenada a pagar multa e ficar proibida de ter outros animais domésticos.

