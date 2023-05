Promotoria vê 'farsa construída', denuncia ex-presidente do Grupo Itapemirim por estelionato e cobra R$ 36 milhões

Avião da companhia aérea ITA, do grupo Itapemirim. FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Sidnei Piva, ex-presidente do Grupo Itapemirim, por estelionato e crime contra as relações de consumo em razão de 'farsa construída' em torno da aérea ITA (Itapemirim Transportes Aéreos) - companhia que deixou mais de 48 mil passageiros à mingua às vésperas do Natal de 2021. Sidnei ainda é acusado de frustação de direito assegurado por lei trabalhista.

A Promotoria pede que o empresário seja condenado a pagar um valor mínimo de R$ 36.282.387,00 a título de reparação por danos morais e materiais ligados ao 'processo fraudulento de desenvolvimento' da ITA, sob 'responsabilidade direta' de Sidnei. Segundo o MP, houve 'dolo de golpe na praça'.

"Ninguém poderia imaginar que a Itapemirim Transportes Aéreos que foi concebida com aquela pompa e empáfia, não pagaria um vintém pelos serviços prestados de aeroporto e solo, deixaria milhares de passageiros no prejuízo e em parcos 182 dias pararia suas operações, desrespeitando prerrogativas trabalhistas de seus aeronautas", narrou a Promotoria.

A denúncia apresentada à 30ª Vara Criminal de São Paulo narra que o empresário 'centralizava todas as decisões e o inadimplemento de prerrogativas trabalhistas e previdenciárias de aeronautas, com a violação aos direitos de milhares de consumidores e o prejuízo milionário de seu fornecedor essencial para a manutenção dos voos'.

Para o promotor Cassio Conserino, que assina a peça, a empresa aérea foi estruturada sem observar 'diretrizes cabíveis a quaisquer empresas do ramo da aviação comercial', 'desprezando direitos do consumidor'.

"O dolo do agente Sidnei, que detinha poder de mando, consubstanciou-se em montar o negócio sem capacidade de investimento e com um capital inicial irrisório, não observar as diretrizes do expert contratado para tal, ignorar integralmente o plano de negócios, não possuir capital de giro mínimo para iniciar os voos, não subvencionar o braço aéreo durante as suas operações, fazer vendas futuras incompatíveis com a sua malha aérea (vender mais do que podia oferecer)", registra a denúncia.

Continua após a publicidade

A acusação narra ainda que o empresário ignorou 'inteiramente o plano de recuperação judicial, desviou dinheiro desta, não honrou os credores da Viação Itapemirim e criou outros credores no mercado aéreo.

O crime de estelionato imputado a Sidnei está ligado a 'claríssimo golpe na praça' aplicado à Orbital - empresa responsável pelo serviço de carregamento e descarregamento dos aviões da ITA. Segundo a Promotoria, o empresário, 'obteve para si, vantagem ilícita de R$ 15.116.917,35, em prejuízo de Rubens Pereira Leitão Filho, representante da Orbital mantendo-o em erro, mediante artifício e ardil'.

Já a imputação de frustação de direito assegurado por lei trabalhista se dá em razão de Sidnei não ter quitado as obrigações trabalhistas de pelo menos 342 aeronautas. Segundo o MP, o empresário 'não honrou salários, não honrou recolhimento de FGTS, não honrou planos de saúde, diárias de alimentação'.

COM A PALAVRA, SIDNEI PIVA

A reportagem busca contato com o empresário. O espaço está aberto para manifestações.