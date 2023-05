Promulgada a Convenção sobre o Crime Cibernético

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

A República Federativa do Brasil promulgou, no dia 12 de abril de 2023, por meio do Decreto 11.941/2023, a Convenção sobre o Crime Cibernético, firmada pela República Federativa do Brasil, em Budapeste, no dia 23 de novembro de 2001. Convenção sobre o Crime Cibernético que visa, por certo, complementar os tratados e acordos bilaterais ou multilaterais aplicáveis entre os Estados-Partes.

O ponto absolutamente fundamental, extremamente sensível e notoriamente preocupante, destacado pela Convenção sobre o Crime Cibernético -- que, no ponto, invoca, não à toa, decerto, a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, de 4 de novembro de 1950 --, é a necessidade, sempre atualíssima, de compatibilizar e, sobretudo, de calibrar, de sintonizar e de sincronizar, a persecução penal com o Direito Internacional dos Direitos Humanos. O que vale por dizer o óbvio ululante a que se referia o genial dramaturgo Nelson Rodrigues, ou seja, que o Poder Executivo, via polícia, tem o dever, emanado de autoridade de norma constitucional, de apurar as infrações penais cibernéticas; apurar as infrações penais cibernéticas, todavia, com respeito, absoluto, incondicional e inexorável, aos 'direitos humanos fundamentais' -- terminologia utilizada pela novel Convenção. E assim realmente o é. Como sempre tenho motivadamente articulado, sustentado e defendido, inclusive neste espaço de excelência.

A Convenção estabelece, a partir das definições elaboradas pelo seu artigo 1, o dever, que toca a cada Estado-Parte, de atuar legislativamente, no campo do Direito Penal, para tipificar as infrações penais dolosas. Infrações penais dolosas perpetradas contra a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de dados e sistemas de computador. Criminalizando, assim, por exemplo, o acesso ilegal, a interceptação ilícita, a violação de dados, a interferência em sistema, o uso indevido de aparelhagem, a falsificação informática, a fraude informática, a pornografia infantil, a violação de direitos autorais e de direitos correlatos.

Merece destaque que a Convenção sobre o Crime Cibernético estabelece, outrossim, o dever, que toca a cada Estado-Parte, de atuar legislativamente, no campo do Direito Penal, para tipificar também, sempre e quando houver dolo, ou o elemento intencional, se se preferir, a tentativa, o auxílio ou a instigação. Auxílio ou instigação significam participação. Participação tal e como revelada pelo art. 29 do Código Penal, fundada na Teoria da Acessoriedade Limitada -- e o partícipe, é bom lembrar, conforme o caso, pode ser castigado com pena maior, mais rígida, que a fixada para o autor do crime. Dado que o art. 29, caput, dispõem que "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

A Convenção estabelece o dever de os Estados-Partes estabelecerem, via processo legislativo, de responsabilizar as pessoas jurídicas, nos campos penal, civil e administrativo. Sem prejuízo da responsabilidade criminal da pessoa natural que tenha cometido, ou participado, da infração penal.

Vale mencionar, no tocante à responsabilidade penal da pessoa jurídica, que a Convenção utiliza-se do advérbio quando, assentando que a responsabilidade criminal do ente coletivo, depende, no ponto, da 'falta de supervisão ou controle por uma pessoa natural dentre as referidas no parágrafo 1 deste Artigo tenha possibilitado o cometimento de um crime estabelecido de acordo com esta Convenção, por uma pessoa natural agindo sob autoridade dessa pessoa jurídica e em benefício dela'.

Continua após a publicidade

A Convenção sobre o Crime Cibernético determina aos Estados-Partes o dever de, mediante ato legislativo, estabelecerem penas -- castigos -- proporcionais, incluindo a pena privativa de liberdade. Para as pessoas jurídicas, a Convenção revela a necessidade de os Estados-Partes, mediante processo legislativo, instituírem sanções, penais ou não-penais, eficazes, proporcionais e dissuasivas, inclusive as penas denominadas pecuniárias. A pena ou prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social.

No campo processual penal, a Convenção sobre o Crime Cibernético prescreve o dever que toca aos Estados-Partes de normatizarem, estabelecendo, no ponto, inclusive, princípios gerais da cooperação internacional, da assistência mútua [na falta de acordos internacionais aplicáveis ou acordos de legislação uniforme ou de reciprocidade vigentes entre as Partes]; da assistência mútua relativamente às medidas cautelares; da assistência mútua em relação a poderes investigativos; da informação espontânea; do sistema de plantão "24 X 7", 'de modo a assegurar a assistência imediata para investigações ou procedimentos relacionados a crimes de computador e de dados, ou para a obtenção de provas eletrônicas de uma infração penal'; a persecução penal -- normatizar a persecução penal considerado, no particular e no topo, por evidente, o Direito Internacional dos Direitos Humanos --, em ordem a 'estabelecer os poderes e procedimentos previstos nesta seção para o fim específico de promover investigações ou processos criminais'. Por conta disso, e como meio, como veículo, ou instrumento, se se quiser, a Convenção manda os Estados-Partes legislarem sobre a preservação expedita de dados armazenados em computador, a revelação parcial de dados de tráfego, a ordem de exibição de dados de computador, a busca e apreensão de dados de computador, a obtenção de dados de computador em tempo real, a obtenção de dados de tráfego em tempo real, a interceptação de dados de conteúdo, por exemplo, dentre outros temas correlacionados.

Sobretudo, no mundo digital, concluo, torna-se imperioso balizar, a partir do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o dever, inafastável, indelegável e determinante, que incumbe ao Estado-Administração, de instaurar persecuções penais, em ordem a apurar as circunstâncias, a materialidade e a autoria das infrações penais cibernéticas.

*Alexandre Langaro, advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão. Professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul. Estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York