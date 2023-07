Proteção climática está praticamente fora da reforma tributária

Luciana Della Nina Gambi e José Eduardo Faria. Fotos: Arquivo pessoal

Pelo que se viu nas informações existentes no texto da proposta de reforma tributária, até o momento são tímidas as referências sobre incentivos fiscais direcionados a atividades que representem medidas de mitigação ou adaptação às mudanças climáticas.

Tanto a aprovação, pela Câmara, do texto da reforma tributária, quanto a busca por um maior protagonismo na área da proteção climática por parte do governo federal são temas que têm sido bastante noticiados nos últimos tempos. Paradoxalmente, porém, o encadeamento entre esses dois temas parece não estar sendo discutido da forma necessária.

A reforma tributária poderia ser relevante instrumento de auxílio à implementação de medidas que signifiquem mitigação ou adaptação às mudanças climáticas, pois teria a capacidade de influenciar, positiva ou negativamente, comportamentos que sejam desejáveis ou que devem ser evitados. A tributação de atividades poluentes poderia ser instrumento de desestímulo, enquanto a criação de incentivos para atividades protetivas, bem como ao seu financiamento, poderia servir como indutor a um comportamento desejado.

O atual texto da reforma tributária, porém, prevê apenas pontualmente algumas situações que demonstram a preocupação com a proteção do clima. Assim, encontra-se previsto como princípio expresso do Sistema Tributário Nacional a defesa do meio ambiente, juntamente com os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária e do equilíbrio. Talvez como forma de operacionalizar o princípio da defesa do meio ambiente, a reforma prevê a possibilidade de a União instituir impostos sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Embora a própria proposta mencione a necessidade de lei regulamentadora do mencionado imposto, é possível pensar que ela tenha como objetivo instituir a tributação do carbono, uma das formas de precificação do carbono bastante utilizadas ao redor do mundo.

Nesse caso, a ideia é desincentivar atividades que sejam altamente poluidoras, ou, na hipótese específica do clima, que tenham como resultado a emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa. A tributação, assim, serviria como meio de internalizar ao processo produtivo o custo representado pela poluição dele gerada, além de desincentivar um comportamento poluente. Além da imposição de um tributo sobre o carbono, outra forma de promover atividades que signifiquem mitigação ou adaptação às mudanças climáticas poderia ocorrer por meio do estabelecimento de incentivos fiscais, ou seja, a criação de um tipo de tributação reduzida sobre operações que representem proteção do meio ambiente.

Há diversos modelos de atividades protetivas, a exemplo dos pagamentos por serviços ambientais e dos créditos de carbono. Porém, do que consta no atual projeto de reforma tributária, esse tipo de atividade não seria elegível para uma tributação diferenciada no que diz respeito aos tributos objeto da reforma, que serão, de forma geral, os tributos sobre valor agregado. De acordo com o texto, do ponto de vista ambiental, além do incentivo à logística reversa realizada por organizações populares, apenas os biocombustíveis estariam sujeitos a um regime fiscal favorecido, a fim de que a tributação incidente sobre eles seja menor do que a tributação incidente sobre os combustíveis fósseis.

Ainda sobre o atual texto da reforma tributária, deve-se compreender que o próprio texto proíbe, em relação ao novo tributo dos Estados e Municípios, que sejam instituídos incentivos ou benefícios financeiros ou fiscais ou regimes diferenciados de tributação, exceção feita àqueles que estejam expressamente previstos na Constituição. Ou seja, somente serão concedidos incentivos fiscais nas hipóteses que já se encontram previstas no texto da reforma tributária. Como exemplo, estarão sujeitas a alíquotas reduzidas as atividades relacionadas a serviços de educação, saúde, transporte coletivo, produtos e insumos agropecuários e produções artísticas, dentre outros. Além disso, ainda, como exemplo, o texto prevê que serão estabelecidos regime específicos de tributação para serviços financeiros, operações com bens imóveis e planos de assistência à saúde, dentre outros.

Ainda que a instituição de regimes especiais ou de alíquotas favorecidas no contexto da reforma tributária possa ser criticada, por ser contraditória às ideias de simplicidade e isonomia pretendidas pela reforma, bem como por significar que os setores não beneficiados poderão ter de custear aqueles favorecidos, o fato é que estas situações excepcionais estão sendo criadas.

Os exemplos mostram que alguns setores da economia foram considerados prioritários ou, ao menos, passíveis de sujeição a um regime especial de tributação. Nessas atividades, porém, não foram consideradas aquelas que podem representar proteção ambiental, justamente um objetivo que tem sido declarado pelo governo como prioritário para o país.

*José Eduardo Faria é professor titular e decano da Faculdade de Direito da USP

*Luciana Della Nina Gambi é LLM em direito tributário pela WU Wien (Áustria) e mestre em sociologia jurídica pela Faculdade de Direito da USP, onde também obteve o título de doutora. É autora de Direito, Meio Ambiente e Sociedade de Risco (2015) e de Litigância em Mudanças Climáticas (2020)