Proteção e prevenção para um carnaval sem ocorrência e violência

Raquel Gallinati e Celeste dos Santos. Foto: DIVULGAÇÃO

Durante o carnaval, milhares de foliões vão às ruas de todo o Brasil atrás de trios elétricos, bloquinhos, bailes e escolas de samba. Em meio a essa agenda repleta de opções e ao apelo que a festa popular carrega desde a gênese, alguns têm uma visão errônea de que no carnaval tem de tudo e que tudo pode. Importante destacar que existe uma grande diferença entre a alegria inerente à folia do momo e o crime.

O clima de diversão, porém, pode acabar, de repente, quando há vítimas de crimes, como uma importunação sexual, por exemplo, por parte daquele que já sai de casa com más intenções, ou que, pura e simplesmente, confunde curtição com um salvo-conduto para cometer delitos, e mais: tendo a absoluta certeza de que sairá impune.

No carnaval, ao se presenciar a prática de um crime, é providencial que se preste auxílio ao outro, dentro do que for seguro e que esteja ao alcance naquele momento. Cada vez mais, a sociedade é chamada para ocupar o seu lugar na prevenção e na punição de delitos.

Inclusive, a Constituição Federal prevê, expressamente, que a Segurança Pública é dever do Estado e da sociedade. E, neste sentido, sociedade não deve ser entendida como um ente abstrato em que ninguém é responsável por nada. Essa sociedade é você, leitor, que testemunha um folião tendo seu celular arrebatado e nada faz para "não estragar a sua diversão", ou que presencia alguém "batizando um drinque" e se cala, só para citar algumas situações. Agir nestes casos não é sinônimo de heroísmo, mas, sim, um compromisso cívico e de empatia.

A lei estadual 17.621, de 3 de fevereiro de 2023, inspirada no protocolo da Associação Internacional de Casas Noturnas, popularmente conhecido como Ask For Angela, estabelece o dever das entidades privadas de atuarem como agentes colaboradores do Estado na luta contra a violência.

E, vale lembrar: ninguém está livre de ser vítima de uma infração em pleno carnaval. Isso pode, infelizmente, acontecer com qualquer um. Caso esteja aproveitando as festividades em bares, restaurantes, casas noturnas ou em eventos e você for vítima de um crime, solicite o apoio de um dos funcionários. É obrigação local.

Continua após a publicidade

Em caso de importunação ou crime, o organizador do bloco, o responsável pela escola de samba ou de qualquer estabelecimento privado deve se ater, pelo menos, as seguintes providências: destacar um colaborador para acompanhar a vítima até seu veículo; ofertar um meio de transporte, ou chamar a Polícia.

Cabe a quem teve o prejuízo físico ou material definir qual a melhor forma de ser acolhido, sob pena de revitimização. O principal foco quando ocorrer um crime, principalmente de índole sexual, é focar a atenção às necessidades da vítima. Por sua vez, cabe ao Estado investigar, identificar e punir o agressor quando for o caso. E, não menos importante: não se deve forçar a vítima a fazer nada que não queira.

A lei faculta, ainda, outras formas adicionais de atenção integral ao tema por parte do organizador do evento ou do estabelecimento privado, como a fixação de cartazes nos banheiros com informações detalhadas de como solicitar ajuda se houver importunação. O material também pode indicar a existência de um espaço para que a vítima possa se recuperar de uma intoxicação por álcool ou por drogas, ou até mesmo para narrar com razoável tranquilidade o que lhe ocorreu.

É interessante que o folião procure saber se o local em que está tem um código específico para que possa, com discrição, solicitar apoio. No protocolo que inspirou a lei estadual 17.62/23 a vítima pede ao funcionário da casa o drinque "Angel Shoot" - uma espécie de senha para que seja acompanhada até seu carro, ou para que providenciem a ela um táxi ou similar, ou, ainda, para que as autoridades policiais sejam acionadas.

O melhor, mesmo, é que nada de ruim aconteça e que o folião curta ao máximo a festividade carnavalesca. Fato é que a denúncia de casos e a mobilização em prol de justiça auxiliam no combate à impunidade e evitam o surgimento de novas vítimas. Dizer não à violência é um de dever de todos.

*Celeste dos Santos, promotora de Justiça; doutora em Direito; presidente do Instituto Pró-Vítima; e gestora do projeto Análise e Resolução de Conflitos - Projeto Avarc, do Ministério Público (MP) de São Paulo

*Raquel Gallinati, delegada de Polícia do Estado de São Paulo; mestre em Filosofia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária, e em Processo Penal; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil; e embaixadora do Instituto Pró-Vítima