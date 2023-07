Protegendo seus bens: dicas para uma separação justa e segura

Leonardo Marcondes. Foto: Divulgação

A separação pode parecer uma montanha-russa emocional, mas é possível proteger seus bens e garantir uma partilha justa. Para que você esteja preparada(o) para enfrentar esse desafio, reuni algumas dicas valiosas que irão te ajudar a proteger seus direitos durante esse processo.

Primeiro, é essencial entender qual regime de bens será aplicado na sua separação. A maioria dos casais adota a comunhão parcial de bens, que é o regime legal quando não há escolha por outro regime. Nesse caso, o que foi adquirido antes do relacionamento é de propriedade individual, enquanto o que foi adquirido durante a relação é dividido, com exceção de heranças ou doações unilaterais.

No entanto, há variações de regimes de bens que afetam a forma de partilha de bens em caso de separação. Por exemplo, na comunhão universal de bens, tudo é compartilhado, mesmo que tenha sido adquirido antes do relacionamento. Já na separação total de bens, cada cônjuge mantém seus próprios bens ou divide-se proporcionalmente à contribuição financeira para a aquisição de cada bem.

No momento da partilha de bens, documentação e provas são fundamentais. Guarde todos os papéis, conversas, e-mails, documentos e informações que comprovem a data de aquisição dos seus bens individuais, como imóveis, veículos, investimentos e herança. Isso será essencial para garantir o reconhecimento do que é seu no momento da separação.

Faça o mesmo com os bens adquiridos durante o relacionamento, evitando ocultação ou desvio de patrimônio e garantindo uma partilha justa.

Antes de seguir pelo caminho do conflito judicial, busque conversar e negociar. Converse com seu companheiro(a) e tente chegar a um acordo justo sobre a divisão dos bens. Considere, a mediação, um processo no qual vocês são auxiliados por um profissional neutro para chegar a um consenso.

Não deixe de contar com o apoio de um advogado especializado em direito de família. Esse profissional será seu maior aliado nesse momento, orientando e representando seus interesses para garantir que seus direitos sejam protegidos durante a separação, evitando injustiças ou prejuízos no processo de partilha.

Fique atenta também às dívidas. Assim como o patrimônio é partilhado conforme o regime de bens escolhido pelo casal, as dívidas também devem ser partilhadas. No momento da divisão de bens, registre todas as dívidas e verifique se foram feitas em benefício da família. Caso sejam de responsabilidade individual ou em benefício próprio, é possível excluí-las da partilha e atribuí-las apenas à pessoa que as contraiu.

Lembre-se de que cada caso é único, e é importante buscar orientação jurídica personalizada para se informar e se proteger durante a separação.

*Leonardo Marcondes, advogado especialista em direito de família