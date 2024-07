“É preciso considerar que haverá diferentes morfologias da cadeia de custódia conforme o tipo de prova que estamos tratando. Uma prova pericial de exame de DNA, por exemplo, possui especificidades que obrigam ao estabelecimento de determinada rotina de coleta, transporte, armazenagem, análise, etc. que será completamente diferente da perícia sobre o material obtido em uma interceptação telefônica, por exemplo.”

Assim sendo, no que concerne a estes procedimentos a serem adotados para fiel preservação da cadeia de custódia, elenca-se o artigo 158-B do Código de Processo Penal, devidamente inovado em face do Pacote Anticrime.

De maneira breve e didática, são eles: o reconhecimento (identificação do vestígio que será submetido a exame pericial); isolamento (medidas para preservar o local do crime e evitar a contaminação da prova); fixação (documentação detalhada do local do crime e das condições do vestígio); coleta (recolhimento do vestígio, garantindo que não haja alteração de suas características); acondicionamento (armazenamento adequado do vestígio para evitar deterioração ou alterações); transporte (transferência segura do vestígio para o local onde será analisado); recebimento (registro da chegada do vestígio no local de análise); processamento (análise técnica do vestígio); armazenamento (guarda segura do vestígio após a análise); por fim, o descarte (destruição ou devolução do vestígio, conforme o caso).

Sublinha-se que cada uma dessas etapas deve ser documentada minuciosamente a fim de assegurar a rastreabilidade da prova digital, prevenindo alegações de adulteração ou contaminação. Isso, porque a correta observância da cadeia de custódia tem implicações diretas na admissibilidade e na valoração das provas digitais no processo penal.