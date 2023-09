Quais as consequências de reformar um apartamento alugado?

“Reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu tive na minha vida.” Este foi o desabafo que levou o nome de uma influenciadora aos assuntos mais comentados do Twitter na última semana.

A influenciadora explicou aos seguidores o motivo pelo qual terá de entregar o imóvel onde morou por dois anos, após uma longa reforma, com a qual teria arcado boa parte dos custos: “Resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei”, alegou a influenciadora.

Grande parte das pessoas que alugam um imóvel desejam realizar benfeitorias para adequá-lo ao seu gosto pessoal. Embora a lei não proíba algumas reformas, é possível que o locador proíba no contrato, havendo assim, a necessidade de uma análise jurídica.

No contexto de propriedades alugadas ou imóveis, as benfeitorias podem ser classificadas em três categorias: necessárias, úteis e voluptuárias. Aqui está uma explicação de cada uma delas:

Benfeitorias Necessárias: São as melhorias ou reformas realizadas em um imóvel que são essenciais para a sua conservação, segurança ou uso adequado. Geralmente, o proprietário é obrigado a permitir e até mesmo financiar essas melhorias. Um exemplo de benfeitoria necessária pode ser a reparação de um vazamento no telhado para evitar danos à estrutura. Benfeitorias Úteis: São as melhorias que, embora não sejam estritamente essenciais, proporcionam benefícios tangíveis ao imóvel, como aumentar a eficiência energética ou melhorar o conforto. O locatário normalmente pode realizar benfeitorias úteis com a permissão do proprietário, mas os custos podem ser compartilhados ou reembolsados de acordo com o contrato de locação. Benfeitorias Voluptuárias: São melhorias realizadas no imóvel que visam ao luxo, conforto ou embelezamento, mas não são necessárias para a sua funcionalidade básica. Geralmente, o locatário não tem permissão para realizar benfeitorias voluptuárias sem o consentimento expresso do proprietário. Se realizadas, os custos normalmente não são reembolsados pelo proprietário.

Importante ressaltar, ainda, que a autorização formal do locador é indispensável no caso de modificações que alterem fundamentalmente a estrutura do imóvel, como derrubar ou erguer paredes. Isso está determinado pela Lei Federal de nº 8.245, também conhecida como Lei do Inquilinato, que rege todos os contratos de aluguel de imóveis urbanos no Brasil.

Porém, a pior consequência para o inquilino trata-se dos casos em que o locador, mesmo sem ter custeado a reforma, resolve aumentar o aluguel, utilizando como base o estado do imóvel. Em outras palavras, se o contrato de locação não tiver uma cláusula que proíba o locador de aumentar o aluguel em decorrência das melhorias feitas pelo locatário, esse aumento pode ser aplicado de acordo com os termos do contrato.

Chega-se à conclusão que, antes de qualquer reforma, há a necessidade de uma análise aprofundada do instrumento contratual, evitando, assim, onerar de forma dobrada o inquilino, que perdeu dinheiro com a reforma e com o consequente aumento de aluguel.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ