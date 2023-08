Qual a diferença entre associação de moradores e condomínio?

Samira de Mendonça Tanus Madeira. Foto: Divulgação

A associação de moradores e o condomínio são entidades que têm funções diferentes em comunidades residenciais.

Uma associação de moradores é uma organização formada pelos próprios moradores de um bairro ou área específica. Geralmente, ela é criada com o objetivo de promover a união e o bem-estar da comunidade, além de buscar melhorias para o local. As associações podem cuidar de questões como segurança, infraestrutura, lazer e meio ambiente, mas geralmente não têm poder para impor regras obrigatórias aos moradores.

Por outro lado, um condomínio é um empreendimento imobiliário composto por unidades residenciais ou comerciais, como apartamentos, casas ou lojas, que compartilham áreas comuns. Os moradores ou proprietários são coproprietários dessas áreas comuns, como corredores, jardins, piscinas e salões de festas. No caso de condomínios residenciais, eles possuem regras e normas internas, estabelecidas em uma convenção ou regimento, que todos os condôminos devem seguir.

Em resumo, a associação de moradores é uma entidade comunitária voluntária, enquanto o condomínio é uma estrutura imobiliária com regras e responsabilidades compartilhadas entre os proprietários das unidades.

A contribuição mensal é uma taxa paga pelos moradores ou proprietários de unidades em um condomínio, e também pode ser solicitada por algumas associações de moradores, embora isso varie de acordo com o tipo de associação e suas regras específicas.

No contexto do condomínio, a contribuição mensal é essencial para financiar as despesas comuns e a manutenção das áreas e serviços compartilhados. O valor da contribuição mensal pode variar de acordo com o tamanho da unidade, o número de moradores, a quantidade e a complexidade das áreas comuns e os serviços oferecidos. Geralmente, o montante é decidido em assembleias condominiais, onde os proprietários têm a oportunidade de discutir e votar sobre questões financeiras e outras decisões importantes.

Por outro lado, cobrar a taxa associativa em loteamento fechado é possível somente depois de 11 de julho de 2017: data que entrou em vigor a lei 13.465. Isso possibilitou toda essa mudança jurídica em que o inquilino, associado ou não, deve pagar a tarifa que se assemelha ao encargo condominial. Caso o morador não queira pagar, a associação de moradores pode entrar na justiça para pedir o pagamento.

Ressalta-se, porém, que há requisitos para que a cobrança seja válida, sendo o primeiro deles o fato de que o adquirente precisa comprar o lote após a instituição da associação, que foi devidamente registrada no CRI - Cartório de Registro de Imóveis; e o segundo que a obrigação de pagar a taxa associativa precisa estar no estatuto social da associação.

Em contrapartida, o morador que adquiriu o imóvel antes da lei 13.465 em associação privada não é obrigado a pagar as taxas associativas. Ele seria obrigado se tivesse consentido em fazer parte da associação

Por fim, vale ressaltar que, em ambos os institutos, a participação ativa dos moradores é fundamental para garantir o funcionamento eficiente da associação ou condomínio. Ao trabalharem juntos, os membros da comunidade podem criar um ambiente mais agradável, seguro e próspero para todos.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ