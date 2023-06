Quando o contrato de compra e venda pode ser anulado por defeito do produto?

Samira de Mendonça Tanus Madeira. Foto: DIVULGAÇÃO

O Código de Defesa do Consumidor garante ao cliente a opção de devolver o produto que comprou, sem precisar justificar qualquer motivo, mas desde que a compra tenha sido feita fora do estabelecimento comercial.

De acordo com o artigo 49 do CDC: "O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio".

No entanto, o mesmo não se aplica para compras físicas. Neste caso, há a possibilidade do produto adquirido apresentar vícios em sua substância. Do ponto de vista jurídico, são considerados vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam e que lhes diminuam o valor.

Da mesma forma, são considerados vícios os decorrentes da disparidade havida em relação às indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou mensagem publicitária. Estes são classificados como vícios aparentes ou ocultos. Os aparentes ou de fácil constatação, como o próprio nome diz, são aqueles que aparecem no singelo uso e consumo do produto (ou serviço). Os ocultos são aqueles que só aparecem algum ou muito tempo após o uso e/ou que, por estarem inacessíveis ao consumidor, não podem ser detectados na utilização ordinária.

Ambos os vícios são abordados no Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, diferenciando-os para efeito da contagem do prazo para a reclamação. Enquanto o prazo para reclamar do vício aparente começa a contar da data em que o consumidor recebe o produto, o prazo para reclamar do vício oculto inicia a partir do momento em que este restar evidenciado.

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Já no caso do vício redibitório ou oculto, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Importante ainda dizer que não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.

Como consequência do respectivo vício, o Código Civil Brasileiro prevê a anulação judicial do contrato ou o abatimento no seu preço. Além da anulação do contrato, o CC prevê no artigo 443 a indenização por perdas e danos.

Se o vício já era conhecido por quem transferiu a posse do bem, o valor recebido deverá ser restituído, acrescido de perdas e danos; caso contrário, a restituição alcançará apenas o valor recebido mais as despesas do contrato.

Importante frisar que o instituto do vício redibitório (vício oculto) é relevante também nas situações não cobertas pelo Código de Defesa do Consumidor, como são as transações entre empresas (desde que não atendam às exigências do código para caracterizar relação de consumo) e muitos negócios praticados entre pessoas físicas.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ