Quando o novo pega distância

Cassio Grinberg. Foto: Arquivo pessoal

É muito comum que, em seu ciclo, uma empresa perceba uma desaceleração de desempenho. Tal queda, em alguns casos, pode ser corrigida pela atenção a gaps na execução (ex. mais força de marca nos PDVs, mais eficácia comercial, melhor uso de sinergias...). Em outros, no entanto, podemos estar percebendo sinais de desgaste na estratégia, e a necessidade de "mudança de rumo".

Quando uma empresa estabelece como prioridade o exame mais atento das mudanças em seu mercado, ela tende a ter uma longevidade maior. Ela sabe, no mínimo, identificar se o problema é de falha na execução, ou de cansaço do core business. O hábito de, como ensina Washington Olivetto, andar colado no parachoque da tendência e se desfazer continuamente de "jeitos de operar", faz com que a mudança dificilmente soe distante e estranha. Temos uma empresa que vai examinando capacidades e migrando mais naturalmente as delimitações de seu núcleo.

O principal risco de uma empresa que não cria uma cultura de desaprender e desinventar é ter que, em algum momento, bet the whole company: ter que migrar -- quase sempre já fora de timing -- para mercados que requerem habilidades que não conhece ou estruturas que não tem, ou terminar incorporada por alguma organizacão que, ou tomará uma posição que poderia ter sido dela, ou nem saberá manter uma essência que a própria marca original talvez nem mais conheça.

E por que isso acontece? Porque, sem desaprender e desinventar, uma empresa deixa o novo tomar distância demais. Apple, por exemplo, saiu de uma crise no mercado de computadores em 2007 porque identificou capacidades de mudança em duas habilidades que dominava: software e design friendly de produtos -- o que gerou primeiro o iPod, depois o iPhone. Ou seja, mudou tudo -- até porque Steve Jobs tinha mente de iniciante (stay hungry, stay foolish), e conseguia se reposicionar perto do core.

Há exceções, mas quase nunca um redesenho da estratégia será bem sucedido se uma empresa só tiver como alternativa buscar uma mudança radical demais em seu núcleo, sem ter construído a ponte para isso.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda