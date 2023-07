Quem fica com o cachorro?

Bianca da Rosa Bittencourt, Daniela Braga Paiano, Beatriz Scherpinski Fernandes e Matheus Filipe de Queiroz. Foto: LC Ag. de Comunicação/Div.

Nos últimos anos, o animal de estimação assumiu uma posição muito distinta daquela de antigamente. De cão de guarda para membro da família, os "pets" estão presentes na maioria dos lares brasileiros, sendo cerca de 47,9 milhões de domicílios com cães ou gatos.

No Direito Positivo, existe um conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos fundamentais dos animais não-humanos. Esse ramo, chamado de Direito Animal, tem fundamento no artigo 225, inciso VII da Constituição Federal, que veda qualquer prática que submeta o animal a crueldade, reconhecendo que se trata de um ser senciente, ou seja, que sente.

Na jurisprudência brasileira, já foi reconhecida, em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a existência da chamada dignidade animal, decorrente da sua capacidade de sentir (ADI 4983/2017 STF).

Assim, em que pese o artigo 82 do Código Civil, que trata os animais como objetos móveis semoventes, o entendimento doutrinário e jurisprudencial contemporâneo os insere, à luz da dignidade animal, em uma terceira categoria, a de entes sencientes, aos quais são garantidos direitos fundamentais, como a criminalização de práticas que lhes causem dor ou sofrimento.

No âmbito do Direito Familiarista, o reconhecimento do animal como parte da família é característica que advém das transformações nos arranjos familiares contemporâneos. Com a promulgação da Constituição Federal, a família passou por uma modificação em seu paradigma, admitindo a formação da entidade familiar a partir de outros modos além do casamento, buscando a igualdade entre os gêneros e reconhecendo princípios como o da afetividade e objetivos como o alcance da felicidade de seus membros.

Diante da importância atribuída ao afeto e à felicidade pela família contemporânea, bem como da ascendente presença dos animais de estimação nos lares brasileiros, surge o conceito de família multiespécie, formada por interações interpessoais e interespécies.

Demograficamente, o Brasil já é o terceiro país do mundo com mais "pets". Logo, no cenário fático-social, o reconhecimento dos cães, gatos, pássaros e outros animais de estimação como membros da entidade familiar é uma realidade. O ponto de questionamento passa a ser, portanto, a recepção da temática pela jurisprudência brasileira.

Quando casais que têm filhos e possuem patrimônio se divorciam, é indiscutível que todas as questões controvertidas serão resolvidas pelas Varas de Família. Já em relação aos animais de estimação, não há previsão legal na legislação brasileira.

Constatou-se, quanto à tutela e visitas dos animais, que a omissão legislativa no que tange a relação afetiva entre pessoas e animais de estimação possibilita a aplicação, por analogia, do instituto da guarda (AgREsp 1174178 2017 STJ), e que é possível regulamentar o direito de visitas em garantia do bem-estar dos animais e do humano não detentor da tutela (REsp 1713167/SP-2018 STJ).

Em relação ao arbitramento de alimentos em desfavor do ex-tutor, o ministro Marco Aurélio Bellizze entende incabível o arbitramento do custeio das despesas com os animais no contexto do instituto dos alimentos ou pensão alimentícia (STJ, 2023).

Contudo, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei de nº 179/2023, que busca reconhecer a família multiespécie como entidade familiar. Um dos artigos do referido projeto de lei sanaria todas as questões controversas, estabelecendo a possibilidade do acordo ou a decisão acerca da guarda, unilateral ou compartilhada, e de eventual direito de visitas e pensão alimentícia dos animais de estimação.

Considerando a atual ausência de previsão legal sobre a temática, famílias formadas pelo casamento ou pela união estável podem recorrer à inserção de cláusulas afetas à tutela, visitas e custeio dos animais de estimação em caso de divórcio ou dissolução nos pactos antenupciais e contratos de convivência.

Essa possibilidade de estabelecimento de cláusulas existenciais, ou seja, não relacionadas ao patrimônio do casal, é estudada pelo projeto de pesquisa "Contratualização das relações familiares e das relações sucessórias", vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina e coordenado pela professora Doutora Daniela Braga Paiano.

Recentemente, um casal que possuía um animal doméstico em sua união estável, a qual chegou ao fim, entrou em conflito acerca da regulação de visitas ao animal, uma vez que ambos possuem afeto com este. Nesse sentido, após uma das partes terem interposto recurso, o STJ acabou decidindo por manter o direito de visitas conforme regulamentado em primeiro grau, justamente por entender que os animais são dotados de sensibilidade, motivo pelo qual possuem direito a visitas daquele que não é o detentor de sua guarda.

Esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça é de grande valia para o ordenamento jurídico brasileiro, pois sinaliza o reconhecimento do animal enquanto sujeito de direitos e não somente como coisa, conforme prevê o Código Civil de 2002.

Acredita-se que a inserção do animal no seio familiar tem lhe concedido a equiparação aos filhos, causando maiores discussões sobre a humanização do animal e sua dignidade e bem-estar. Nesse sentido, em que pese ainda se tratar de uma temática em construção em seu aspecto jurídico-doutrinário, diante da análise de casos concretos, verificou-se que o Poder Judiciário tem exercido o seu papel de regulador dos interesses sociais ao apreciar as situações que lhes são trazidas pela sociedade.

*Daniela Braga Paiano, pós-doutora e doutora em Direito Civil (USP) e professora na Universidade Estadual de Londrina (UEL); Beatriz Scherpinski Fernandes, mestre em Direito Negocial (UEL); Bianca da Rosa Bittencourt, professora universitária e mestre em Direito Negocial (UEL); e Matheus Filipe de Queiroz, mestrando em Direito Negocial (UEL). Coordenadores e autores da obra Direito de Família - Aspectos Contemporâneos (Almedina Brasil)